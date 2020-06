Beperli a Pesti úti idősotthont az egyik elhunyt családja

Pert indít a budapesti Pesti úti idősek otthona ellen az egyik, új típusú koronavírusban elhunyt lakó családja – írja az ATV honlapja.

A család ügyvédje, Futó Barnabás (aki korábban Mengyi Roland védelmét is ellátta), azt mondta a Ripostnak, hogy szerinte több súlyos jogsértés is felmerült. Úgy gondolja, hogy a felelősség megállapításán túl a családnak kártérítés is jár, kétféle jogcímen.

Az egyik, hogy ugyan a család havonta 80-90 ezer forintot fizettek az elhunyt asszony ellátásáért, amiért az otthon vállalta, hogy biztosítja az ápolást, gondozást, állandó orvosi felügyeletet és a kórházba szállíttatást szükség esetén, napi négyszeri étkezést és a gyógyszeres ellátást, de ebből semmit nem teljesítettek – állítja Futó. Emiatt a befizetett összeg egy része visszakérhető.

A másik, hogy az ügyvéd szerint a család sérelemdíjra is igény tarthat, az átélt fájdalmakért és veszteségért cserébe. A család azt mondta, hogy nem a pénzért akarják a pert, hanem a felelősségre vonás részeként, mert tudni akarják, ki a felelős.

