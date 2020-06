2020-ra értük el, hogy Mészáros Lőrincéknél dolgoznak a legtöbben a magyar állam után

Meglepő tényt osztott meg ma a G7: a portálnak adott válasza szerint a Mészáros-csoport összesen mint egy 25 ezer munkavállalót foglalkoztat.

Mindez azt jelenti – vonja le a konzekvenciát már a G7- hogy jelenleg Magyarországon az állam után jó eséllyel Mészáros Lőrinc a legnagyobb munkáltató.

Ennek alátámasztására külön adatsorban mutatják be, hogy a különböző nagy állami, illetve nem állami cégek hány főt foglalkoztatnak. Eszerint egyetlen cég van, amely jelenleg több alkalmazottal rendelkezik, mint Mészárosék, ez pedig a 30 ezer főt foglalkoztató Magyar Posta. „A létszám szerinti hazai céges ranglistán ráadásul a következő két helyezett is állami vállalat: a Volánbusznak és a MÁV-nak egyaránt valamivel több mint 18 ezer dolgozója van. A legtöbb embert alkalmazó piaci cég a Spar Magyarország Kft. 14 ezer munkatárssal, de az országban összesen nincs tíz vállalat, amely 10 ezer embernél többnek adna munkát” – írják arról, hogy a 25 ezres nagyságrend milyen mértéket is jelent pontosan.

Megjegyzik ugyanakkor, hogy „minden leányvállalatot figyelembe véve az OTP és a Mol is több mint 25 ezer embert foglalkoztat.” Csakhogy ezek a csoportok komoly külföldi érdekeltségekkel rendelkeznek, „így alkalmazottaik jelentős része sem Magyarországon van.”

Az alábbi cégek alkotják a Mészáros-csoportot: MKB Nyrt., Hunguest Hotels Zrt., Wamsler SEKall Ingredients Kft., Viresol Kft., Záév Zrt., R-Kord Kft., Fejér B.Á.L. Zrt., V-Híd Zrt., Hidasháti Zrt., Mészáros és Mészáros Kft.

