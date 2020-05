„Ha még sokáig így menne, megőrülnénk” – így felvételiznek és diplomáznak a színészek meg a táncosok

Az enyhítések ellenére a járványügyi szabályok a művészeti felsőoktatásban még most is komoly fejtörést okoznak. Vajon miként lehet egy színésznek, táncosnak, filmesnek vizsgát tennie, lediplomáznia, ha nem találkozhat a társaival és az oktatóival? Hogyan lehet így felvételizni a művészeti egyetemekre? Ezt jártuk körbe.

Erőn felül teljesített az oktatói gárda és a hallgatók is

– mondta lapunknak a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatási rektorhelyettese, Novák Eszter, aki szerint egy hagyományos szemeszterhez képest a szokásos tananyag nagyjából 70 százalékát tudták teljesíteni az online térbe költözött oktatással. Így tartották meg az órákat a színészeknek a hangképzéstől a színészmesterségig.

Nem olyan, mint élőben, de teljes értékű oktatás zajlott, bár ha még sokáig így kellene, akkor valószínűleg megőrülnénk

– mesélte Novák. A színészeknél, színházi rendezőknél, dramaturgoknál persze az probléma, hogy a különböző színházakban teljesítendő szakmai gyakorlatukat is keresztbe vágta a járvány, ahogy az egyetem saját előadóhelyén, az Ódry Színpadon is elmaradt úgy havi 35 előadás. Pedig ez utóbbi a hallgatóknak az a platformja, ahol megmutathatják magukat, a szakma is itt látja őket először, innen kapnak szerződésajánlatot, az itt nyújtott teljesítmény alapján hívják őket munkákra. Mindamellett a gyakorlatból is kijönnek ennyi idő alatt, ha nincs folyamatos terhelés.

A Kaposvári Egyetemen is az online térbe költözött az oktatás, gyakorlati jegyeket adnak a tanulóknak, de bizonyos esetekben „a vizsgaelőadás online próbáit követően várunk a járványügyi korlátozások feloldására, a kollégiumi elhelyezés engedélyezésére, hogy a vizsgaelőadás próbáit Kaposváron folytathassuk” – írták.

az egri Eszterházy Károly Egyetemen a tervezőgrafika, grafikusművész, mozgókép szakok,

a Kodolányi János Egyetem jazz tanszéke,

valamint a Zeneakadémia

és a Magyar Táncművészeti Egyetemen (MTE)

is az online térbe költözött.

Alapvetően az összes helyről azt lehet mondani, hogy a kiosztott feladatok elvégzése után vagy megajánlott jegyet kapnak a hallgatók, vagy online vizsgázhatnak, bár az MTE-n – igaz, a különböző szakokra, évfolyamokra más és más előírások érvényesek –, de vizsga is lehetséges augusztus 10-től októberig bezárólag. Addig a tanévet megszakítva nyári szünetet rendelt el Bolvári-Takács Gábor rektor. A képzés augusztusi újraindítása azért fontos, hogy

a hallgatókat segítse mindazon tananyag elsajátításában melyek távoktatással, közvetlen balettmesteri közreműködés nélkül nem lehetett megtanítani, ezáltal elősegítse, hogy a 2020/21-es tanévet a növendékek és hallgatók megalapozott fizikai és mentális állapotban kezdhessék meg.

Az oktatás kötelező részvétellel olyan tárgyakból is újraindulhat a nyár végén, amelyből egyébként a tanulónak már van megajánlott jegye.

Diploma

A diplomamunka elkészítésének feltételei is sokban módosultak. Az SZFE-n a színházi diplomaelőadások már a járvány előtt elkészültek, a szakdolgozat megírására pedig a járványhelyzet miatt még több idejük is volt a hallgatóknak. A Kaposvári Egyetemen a színészhallgatók a diplomaprodukcióra már jóval korábban sort kerítettek, itt ugyanis hagyományosan az ötéves képzés negyedik évében tartják meg azt. A szakdolgozatot elektronikusan kellett elküldeni, ennek védése pedig majd Skype-on történik.

Akiket kellemetlenebbül érintett a koronavírus-járvány az SZFE-n, azok a filmintézet hallgatói, különösen a most diplomázók. Számukra ugyanis pont februárban „dördült volna el a startpisztoly”, ekkorra fejeződtek be az előkészületek, és indultak volna a forgatások, ám a korlátozások mindezt lehetetlenné tették. Épp ezért is említette Novák Eszter rektorhelyettes azt a bizonyos 70 százalékot, de reméli, hogy június 15-től végre nekiláthatnak a hallgatók a forgatásoknak. Az SZFE éppen ezért – az MTE-hez hasonlóan – meghosszabbította a tanévet augusztus végéig.

A Zeneakadémián a diplomakoncert hagyományosan valamelyik hangversenyteremben szokott zajlani, közönség előtt, ám erre most nincsen mód. A diplomázók ezért két opció közül választhattak. Az egyik, hogy videót töltenek fel a diplomaműsorukról, a másik a helyszíni diplomahangverseny (alapképzésben ez a Zeneakadémia Solti-termében, mesterképzésen a nagyteremben zajlik), de most közönség nélkül, mindössze a vizsgabizottság tagjai láthatják élőben, sőt, ők is csak online.

A 152 diplomázó többsége a videófelvétel feltöltésének lehetőségét választotta, és mindössze 24-en választották az egyetem épületében történő diplomázást

– írta válaszában a Zeneakadémia.

Az MTE-n a hallgatók a záróvizsgákat június 2-án teszik le, majd a néptáncosoknak június 9-én meg is tartják a diplomaosztóját, míg a balettosoknak július 11-én, amikor a vizsgaelőadásukat másodszorra is bemutatják. Először ugyanis egy nappal korábban, az Ifj. Nagy Zoltán Színházteremben kerül erre sor.

A székesfehérvári dzsesszénekesek és -zenészek esetében annyi a változás a szokásoshoz képest, hogy „az abszolutóriumhoz szükséges hangfelvételt eddig nem tudták felvenni a végzősök”, most azonban „rektori engedéllyel a székesfehérvári stúdiónkban szigorú szabályok mellett, de megkezdhetik a végzős hallgatók a munkát.”

Felvételi

A járvány a felvételit is befolyásolta, főként, hogy – még a szigorúbb korlátozások idején – azok már el is indultak. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen, a filmintézet szakjain minden esetben online tartják a felvételiket. A színházművészeti intézet két szakot indít: az egyiket, egy fizikai színházi koreográfus-rendező szakot Horváth Csaba és Rába Roland vezetésével. Náluk az első forduló online volt, a második forduló élőben lesz a jövő héten, ahogy majd a harmadik is. Hegedűs D. Géza pedig Ifj. Vidnyánszky Attilával egy prózai színész osztályt indít, itt még a második fordulót is az interneten keresztül bonyolítják le, a harmadik forduló lesz egyedül élőben. Ezek mellett drámainstruktori képzés is indul, az utolsó kört itt is személyes részvétellel tartják.

A személyes fordulókon – a járványügyi szabályok figyelembe vételével – előre meghatározzák, hogy a jelentkezők számára hány négyzetmétert kell biztosítani, de azt is, hogy mindenkinek két méter távolságot kell tartania egymástól, vagyis – ami ezeken a szakokon nagyon szokatlan – tilos a személyes érintkezés. Az biztos, hogy eltér a hagyományos felvételitől, így a jelentkezőknek másféle feladatokat kell majd megoldaniuk.

A kaposvári Rippl-Rónai Művészeti Karon a felvételi alkalmassági és gyakorlati vizsgák online módon történnek. A színművész szakra jelentkezők esetében ez azt jelenti, hogy videót kell küldeniük, aminek tartalmaznia kell „egy rövid, legfeljebb másfél perces bemutatkozást, egy szabadon választott verset, egy monológot egy szabadon választott drámai műből, valamint egy népdalt vagy egy dalt, akár hangszeres kísérettel”, első körben. A második és a harmadik menet – ahol a jelöltnek ének-zene tudásáról, beszédalkalmasságáról, mozgás- és tánckészségéről, valamint színészi adottságairól kell számot adnia – itt is élőben lesz. Kaposváron a látványtervező szakon szintén online kellett elküldeni az első forduló anyagait.

A felvételi a többi intézményben is online történik, igaz, az MTE-ben kicsit változhat a helyzet azoknál, akik már oda jártak előkészítőre, közülük ugyanis javaslat alapján az intézetigazgató választ. A többieknek az interneten keresztül kell egy meghatározott gyakorlatot feltölteni.

