Karácsony: A kormány szándékosan teszi tönkre az önkormányzatokat

„A járvány nyomán kialakuló társadalmi, gazdasági válságot arra használják föl, hogy a mayar közélet egyetlen hatalmi ellensúlyát, az önkormányzati szektort tönkretegyék” – kommentálta a 2021-es költségvetést Karácsony Gergely keddi sajtótájékoztatóján.

Amikor április elején a kormány bejelentette, hogy a járvány elleni védekezés részeként extraadót vet ki a kiskereskedelmi szektorra, a bankokra, valamint a gépjárműadó eddig önkormányzatokat megillető részét (az adó 40 százalékát tarthatták meg a települések) magához vonja, az volt a mondás, hogy erre az évre, a járvány miatt van erre szükség.

A most benyújtott 2021-es költségvetési törvényjavaslatból kiderül, hogy nem így lesz. A gépjárműadóról egy az egyben lemondhatnak a települések. Jövőre is az államé lesz a teljes összeg, 87 milliárd forint. Ezzel pedig elsősorban a nagyobb városoknak – amelyek egy része ellenzéki vezetésű lett tavaly ősszel – csap oda a kormányzat. A fővárosi kerületek kapcsán erről már írtunk.

A főpolgármester szerint a gépjárműadó elvételén túl egy másik súlyos elvonás is érinti az önkormányzatokat:

a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett tételt a négyszeresére növeli a kormány.

Idén 10 milliárdot kellett ilyen címen befizetnie a fővárosnak, Karácsonyék számításai szerint jövőre már közel 40 milliárdot kell. A főpolgármester kiemelte, hogy ezzel párhuzamosan „drámaian csökkennek a bevételeik”, például azért, mert a tömegközlekedésre a korábbihoz képest nagyon kevesen váltanak jegyet, bérletet. Azt még nem tudják felmérni, hogy az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása, a helyi iparűzési adó milyen mértékben csökken.

Karácsony Gergely elmondta, hogy tudja, hogy a recesszió a központi költségvetést is érinti, de szerinte szándékosan hozzák nehéz helyzetbe az önkormányzatokat. Emlékeztetett, hogy Ausztriában például támogatja a kormány az önkormányzatokat, és számos más országban is ez történik. Szerinte a magyar kormány döntése nem csak antidemokratikus, de a gazdasági válságból való kilábalást is meg fogja nehezíteni.

A főpolgármester ezek miatt kezdeményezi az önkormányzati szövetségek közös kiállását a költségvetés ellen, amely szerinte „a nemzet érdekével is ellentétes”.

Kiemelt kép: Marjai János/24.hu