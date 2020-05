A 19 éves fiú azt hitte, jó üzletet csinált, amikor kocsira cserélte a telefonját, de piszkosul ráfázott

Nem sokáig örülhetett a frissen szerzett kocsijának az a biztonsági öv nélkül közlekedő 19 éves fiú, akit szerda délután kapcsoltak le az edelényi rendőrök. Az igazoltatás során azonnal kiderült ugyanis, hogy úgy közlekedett érvényes vezetői és forgalmi engedély nélkül a járgánnyal, hogy az azon lévő rendszám egy másik járműre lett kiadva.

De kötelező felelősségbiztosítás sem volt a frissen szerzett kocsin, ami finoman szólva is hagyott némi kívánnivalót maga után: a jármű szélvédője be volt törve, a kipufogó rendszere hiányzott, továbbá az abroncsok kopottsága is olyan mértékű volt, hogy az már veszélyeztette a biztonságos közlekedést.

A 19 éves férfi azt állította, hogy egy mobiltelefont adott cserébe az autóért, és a tettenérés pillanatában csak „próbálgatta” a kocsit. A fiatalembert a járőrök előállították a kapitányságra, ahol a hatóság még aznap meghozott elsőfokú határozatában 12 hónapra eltiltotta vezetéstől, és 170 ezres pénzbírsággal is sújtotta.

De ezzel még korántsem biztos, hogy véget értek a fiatal megpróbáltatásai. A rendszám cseréje miatt ugyanis az Edelényi Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel visszaélés gyanúja miatt is vizsgálja az ügy körülményeit.

Fotó: rendőrség