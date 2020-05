Így segítheted a Mosolyt, ha nincs felesleges pénzed adakozásra (x)

A több mint 20 éves múlttal és szakmai tapasztalattal rendelkező Mosoly Alapítvány elkötelezetten segíti a súlyosan beteg, kritikus fizikai és lelki állapotban lévő gyerekeket és családjaikat. Terápiás foglalkozásainkon az érintett gyerekek aktuális igényeihez illeszkedő, elsősorban a művészet- és játékterápia széles eszköztárával dolgozunk, pszichés támogatást nyújtva a betegség okozta válságos helyzetekben.

Az idei év új kihívások elé állította a Mosoly Alapítványt, hiszen a márciusban életbelépett szigorú járványügyi protokoll új platformok, új formák megtalálására kényszerítette az Alapítvány munkatársait. A kihívásra sikeresen reagáltak: a Mosoly csoportok résztvevőinek online konzultációt biztosítanak és a lezárt kórházi osztályokon is elkezdték szervezni az online segítségnyújtást.

Munkájukat a megváltozott körülményekhez igazították, hogy a távolból is hatékonyan tudják támogatni a gyerekeket és a családokat és ezzel enyhítsék az egészségügyi dolgozók terhelését. Tették mindezt azért, mert a Mosoly-terápiás gyerekek most, a covid-19 vírus okozta nehéz időszakban még nagyobb veszélyben vannak: fokozottabb az izoláció, nagyobb a létbizonytalanság és kiszámíthatatlanabb a jövő számukra.

Éppen ezért nemcsak a krízis alatt, hanem után is nagy szükségük lesz a megfelelő pszichés támogatásra, a bennük felhalmozódott félelemek és szorongás oldására, kezelésére. A Mosoly feladata, hogy most is és akkor is elérhető segítséget biztosítson. Ezért az idei évben még fontosabb az emberekben tudatosítani, hogy döntsenek felelősen az adójuk 1%-áról, mert ez a Mosoly Alapítvány hiánypótló munkáját segíti.

A Mosoly Alapítvány a 18674190-1-42 adószámon tudja fogadni a felajánlásokat.