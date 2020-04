Mást mondott az osztálytársainak, és a vallomásában a tanárnőjét megkéselő győri diák

A szúrás tényét elismerte a vallomásában, azt azonban vitatja, hogy előre kitervelte volna az emberölést

– közölte megkeresésünkre Gál Katalin Zsuzsanna, Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség szóvivője, amikor arról érdeklődtünk, hogy mit mondott vallomásában az az előre kitervelten, közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével vádolt 17 éves fiú, aki decemberben hátba szúrta az 51 éves tanárnőjét a győri Jedlik Ányos Szakiskolában.

Hozzátette, a főügyészség nem tett mértékes indítványt az ügyben, de mivel az elkövető fiatalkorú, ezért maximum 15 év szabadságvesztéssel büntethető. Mostanra kiderültek a brutális késelés előzményei és részletei is. Ebből pedig az látszik, hogy a fiú mást mondott az osztálytársainak, mint a későbbi vallomásában.

A vádirat szerint az elkövető a második órán 3-ast kapott a korábbi dolgozatára matekból. Ez annyira felzaklatta a maximalista fiút, hogy osztálytársai előtt kijelentette, le fogja szúrni a matematikát és fizikát tanító tanárnőt, aki egyben az osztályfőnöke is volt. Kijelentését osztálytársai nem vették komolyan, mivel korábban is tett már ilyen kijelentéseket és tíz centiméter pengehosszúságú kését is mutogatta már a többiek előtt.

A következő dupla angolóra végén zenét hallgatott és kijelentette, hogy „nem tanul, mert nem lesz óra és dolgozat sem”. Ezt követően az óra végén azzal a kijelentéssel, hogy „neki arra már nem lesz szüksége”, elajándékozta a fülhallgatóját.

Az ötödik óra elején a fiú odaszólt a padtársának, hogy „Megvan a terv!”, majd azt színlelve, hogy a füzetében szeretne valamit mutatni a tanárnőnek, kiment hozzá és átadta a füzetét. Ezt követően a tanárnő mögé lépett és bal lapockatájékon hátba szúrta. A pedagógus a földre rogyott, ekkor a fiú mellé guggolt és a feje fölé emelt késsel még kétszer lesújtott a fekvő tanárnő nyaka és mellkasa irányába.

A fiút az egyik osztálytársa fékezte meg, aki elvette tőle a kést. Amikor megkérdezte a diáktársa, hogy ezt miért csinálta, akként válaszolt, hogy „Majd ebből tanul, elegem van a tanárnőből.”

A pedagógus a szúrások következtében életveszélyes állapotba került, nála légmell és vérmell alakult ki, bal tüdeje összeesett. A védekezése következtében sérült emellett több végtagja, melyekkel összefüggésben maradandó fogyatékosság kialakulása sem zárható ki nála.

A 17 éves fiú bűnügyi felügyelet hatálya alatt várja az eljárás folytatását.

Kiemelt kép: MTI/Krizsán Csaba