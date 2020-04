Részleges sávlezárás lesz a Petőfi és a Margit hídon hétvégén

Komoly nyomás alatt vannak az idősotthonok gondozói, de a stressz az áldozatok életkoráról szóló hírek miatt a lakókat is eléri. Több dolgozó és intézményvezető beszél eszközhiányról, és arról, hogy cserbenhagyottnak érzik magukat. Van otthon, ahol a gondozók beköltöztek, és az újságot is csak másnap adják oda a lakóknak, máshol a „zsiliprendszer” ellenére attól félnek, ők viszik be a koronavírust az idősek közé. Riport.