Egy hete beteg, minden tünete a vírusra utal, mégsem tesztelik

Andrea múlt héten hívott mentőt, mert súlyos köhögőrohamra ébredt. A mentő ugyan kiment hozzá, de a kórházba már nem jutott be, és azóta sem tesztelték, pedig a háziorvosa szerint koronavírussal fertőződött meg.

Ahogy nő a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, úgy hallani egyre több olyan történetet, hogy valaki ugyan teszteltetné magát, de mégsem sikerül azt elintézni. Andrea is egy azok közül, aki így járt, és erről a Facebookon is beszámolt részletesen.

Minden csütörtök éjjel kezdődött, amikor olyan köhögőroham tört rám, amit hosszú-hosszú perceken keresztül nem bírtam abbahagyni, taknyom-nyálam egybefolyt. Levegőt már egyre nehezebben kaptam, a fájdalomtól berobbant a mellkasom

– írta le a tüneteket, amelyek alapján már sejtette, hogy ez nem játék, a férje pedig rögtön hívta is a mentőket egy hete éjjel.

A tünetek alapján a diszpécser közölte, hogy ez könnyen lehet koronavírus, ezért küldenek egy mentőautót, ami beviszi Andreát a Szent László Kórházba. Az autó másfél óra alatt ért ki, ami jelentősen gyorsabb, mint például Feri esetében, aki nem mutatott ilyen súlyos tüneteket.

A kiérkező mentős egyedül érkezett, orvos nem volt vele. Először Andrea lázát mérték meg, és kiderült, hogy még hőemelkedése sincs. A mentős ekkor telefonált a kórházba, hogy azért tesztre beviheti-e a minden más tünetet produkáló nőt.

A vonal másik végéről azt az utasítást kapta az úr, hogy láz nélkül ne vigyen be, maradjak otthon. Se vizsgálat, se adatfelvétel, se utasítás, hogy két hétig ne hagyjam el a lakást. Egy jó tanácsot kaptam a mentőstől: »Rakjon sok párnát a feje alá, meg ne fulladjon éjszaka a saját nyálától!«

– írta Andrea, aki szerint azért nem vitték be, mert nincs elég teszt. A csütörtöki tájékoztatás szerint 16 401 mintavétel történt eddig, azonban korábban is előfordult, hogy valakit nem teszteltek súlyos légúti tünetei ellenére, bár őt bevitték legalább egy budapesti kórházba. Andrea jobb híján megpróbált aludni, végül „sikerült is belelaudnia a saját köhögésébe” szűk két óra alatt.

Egyre rosszabb tünetek

Másnapra rosszabbul lettem, próbáltam visszatartani a köhögést, mert minden egyes alkalommal a homlokomban és a mellkasomban olyan fájdalom jelentkezett, amit épp ésszel nem bírtam elviselni. A hétvégén emellé már a hátam és a végtagjaim is fájni kezdtek, a gyomrommal együtt. Erőm szinte annyi se maradt, hogy a mosdóig kimásszak. Az ízeket még éreztem, a szagok már elvesztek

– számolt be Andrea az egyre aggasztóbb tünetekről, amelyek beleillenek a koronavírus kórképébe.

Hétfőn hívta is a háziorvosát, ahogy azt az operatív törzs is kéri: nem ment el a rendelőbe, hanem telefonon tájékoztatta az orvost, és kért segítséget. A válasz azonban meglepte Andreát:

Közölte, hogy bár minden tünetem vírusra utal, tesztre nem tud beutalni. Amennyiben covidos vagyok, ne aggódjak, fiatal vagyok még, 10-14 nap és kifekszem

– állítása szerint az orvos ennyivel intézte el a dolgot.

Andrea azt írta, hogy egyik nap jobban van, majd a következő nap ismét rosszabbul. így egy hete hullámzik az állapota. Két napja az ételt sem kívánja, „ami mégis lecsúszik, az vissza is jön, utána pedig 1-2 óra tömény szenvedés következik”. Láza azonban egy hete nincsen, és a tesztelése sem történt meg: ezért megjegyezte, hogy az ő sesete is rávilágíthat, miért csak „pár száz regisztrált fertőzöttről beszélhetünk itthon”. Azt egyébként Müller Cecília országos tiszti főorvos is hangsúlyozta többször, hogy tisztában vannak azzal, hogy a regisztrált fertőzötteknél többen szenvednek koronavírusban.

Mikor kell tesztelni?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán elérhető aktuális eljárásrend szerint a következő esetekben kell tesztet elvégezni valakin:

Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi, hirtelen kezdődő tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj, és a tünetek kezdetét megelőző 14 napban külföldön járt.

Olyan beteg, aki akut légúti fertőzésben szenved, és a tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal megerősítetten vagy valószínűsítetten fertőzött személlyel.

Olyan súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél a láz (≥38°C) mellett légúti megbetegedés legalább egy tünete/klinikai jele fennáll (pl. köhögés, légszomj, tüdőgyulladás klinikai vagy radiológiai jele) és állapota kórházi kezelést indokol.

Mivel Andrea nem járt az elmúlt két hétben külföldön, ezért ő ebbe a kategóriába nem fér bele. A második kategória azért veszti lassan értelmét, mert ahogy az országos tiszti főorvos is elmondta, már a járványügyi hatóságok sem tudják megmondani, hogy kit, kicsoda fertőzött meg, mert a tömeges megbetegedések küszöbén állunk; így pedig egy állampolgár sem tudhatja, hogy kapcsolatba került-e potenciális fertőzöttel.

A harmadik kategóriába bele is férhetne Andrea, azonban úgy tűnik, nem minősítették az állapotát olyan súlyosnak, hogy amiatt kórházba kellene mennie.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Ritzau/Niels Christian Vilmann