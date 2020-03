Gyurcsány Ferenc: a magyar kormány nem tudja kezelni a koronavírust

Online fogadóóráján fejtette ki álláspontját Gyurcsány Ferenc a koronavírus hazai helyzetével kapcsolatban, és hamar eljutott odáig, hogy a Fidesz-kormány nem jeleskedik ebben az ügyben.

Egészen elképesztő, ami történik, miközben nem látjuk a végét, mi pedig úgy látjuk, hogy a saját kormányunk botladozik. (…) ilyenkor a legfontosabb, hogy van-e bizalom. Megtudnak-e bennünket védeni, vagy nem. Elhisszük-e, hogy biztonságban vagyunk. Az elmúlt két hétben a magyar kormány teljesítménye nem volt megnyugtató. Láthatóan nem tudnak megbirkózni a problémával. Több gond is van ezzel: részint kormányozni is kellene, és többek között kormányozni kellett volna az egészségügyben. Nem tették! És most, amikor itt állunk a baj közepén, akkor kiderül, hogy nem tudnak kezelni egy ilyen helyzetet.