Kálmán Olga be szeretne kerülni a DK elnökségébe

Volt a Demokratikus Koalíció főpolgármester-jelöltje, be is lépett a pártba, most pedig fontos tisztséget szeretne betölteni Kálmán Olga – ez derült ki az ATV Egyenes Beszéd című műsorából, ahol Kálmánt kérdezték. Március 1-jén lesz a pártban tisztújítás, Kálmán Olga két posztra is jelölést kapott, ő az elnökség tagja kíván lenni – de erről a kongresszus dönt majd.

Amúgy a volt műsorvezető „Találjuk ki Magyarországot!” szlogennel országjárásba kezdett. Ez őt feltölti, és kiemelte, hogy most kell megbeszélni az emberekkel azt, hogy milyen irányba vigyék az országot.

Kiemelt kép: 24.hu / Neményi Márton