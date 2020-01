Mártha Imre: szemétkáosz lehet Budapesten

Fennakadások lesznek a szemétszállításban, ha nem tudnak megegyezni a kukaholding által visszatartott pénzekről.

Az Inforádiónak a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt. felügyelőbizottsági elnöke azt mondta, a köznyelvben kukaholdingént ismert Nemzeti Hulladékkezelő Koordináló és Vagyonkezelési (NHKV) Zrt. nem tarthatja vissza a fővárosiak hulladékgazdálkodási díját. Ez nem budapesti ügy, az ország összes cégét érinti – tette hozzá.

Mártha Imre szerint a rendszer azért akadozik, mert a szolgáltatók és az ügyefelek közé beékelődött számlázóként az NHKV, amely beszedi a pénzt, de azt jóval később utalja át a szolgáltatóknak. Most ennél is nagyobb gond, mert a kukaholding néhány hete közölte, az eddigiektől eltérően már nem a beszedett pénzt (mintegy 31 milliárd forint) utalja át az FKF-nek, abból különböző dolgokat levon, a közterület-fenntartó által nem ismert célokra. Ez akár „a pénz egyharmadát is kiteheti”.

A kukaholding a törvényi szabályozásra hivatkozik, de az FKF azt szeretné, hogy az általa elvégzett munkáért járó pénzt megkapja, levonások nélkül, ahogy Tarlós István idején. Karácsony Gergely főpolgármester tárgyalni akar a kormánnyal, hiszen a kukaholding állami szervezet, abból az FKF Zrt. jelenleg nem tud kilépni, de vizsgálják ennek jogszerű lehetőségét. Mártha Imre szerint a cégek 90 százaléka másnap kilépne a kukaholdingból, ha erre lenne mód.

A fővárosnak és a kormánynak gyorsan meg kellene egyeznie, ha ugyanis a kukaholding az első negyedévben valóban csak a csökkentett pénzt utalja, gyorsan fennakadások lesznek a szemétszállításban, hiszen már most is feszített üzemben dolgoznak Budapesten és országszerte a hulladékgazdálkodási cégek.

Karácsony felvetette a főváros kilépését, bedöntheti az egész kukaholdingot Az állami cég a múlt év végén 12 milliárd forinttal tartozott a fővárosi hulladékcégnek, ha Budapest kilép a rendszerből, véget érhet a nagy pénznyelő története.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu