A Facebookon faszszopónak nevezi a jobbikos Jakab Pétert egy fideszes képviselő

Remete József, a Fidesz sümegi képviselője a Facebookon egy nyilvános videó alatt faszszopónak és idiótának nevezi a jobbikos Jakab Pétert – szúrta ki az Index. A trágár hozzászólást először Kovács Mihály, az Élhetőbb Városért Egyesület elnöke posztolta a saját Facebook-oldalára. A komment azóta már elérhetetlenné vált Jakab Péter videója alatt.

Kovács szerint elfogadhatatlan, hogy egy képviselő ilyen stílusban fejezze ki magát. Remete ezzel a kommentjével szégyent hoz Sümegre és a polgári, keresztény értékrendre is – írja. Az Index továbbá megjegyzi, hogy Remete nemcsak Sümeg önkormányzati képviselője, hanem az önkormányzat vezető tisztségviselője is, ráadásul több poszton: a politikus többek között az önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke, tagja az egészségügyi -és szociális bizottságnak, illetve az ügyrendi bizottságnak is.