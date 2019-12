Megkésett karácsonyi üdvözletet küldött a Borkait buktató Ördög ügyvédje

Kívánok mindenkinek a megérdemeltek szerinti karácsonyt! Izgalmas év elé nézünk! 😏

Ezt az üzenetet tette közzé Facebook-oldalán Az ördög ügyvédje.

Az ördög ügyvédje címet viselő blog az októberi önkormányzati választás előtt indult. Az ismeretlen szerző Borkai Zsoltról, Győr fideszes polgármesteréről tett közzé olyan fénykép- és videófelvételeket, amelyek egy adriai szexpartin készültek egy bérelt vitorlás jacht fedélzetén.

A fiktív szerző azt állította magáról, hogy korábban tagja volt a Borkai és az őt körülvevő üzletemberek szűk körének, és ügyvédként belelátott a győri gazdasági életet átszövő hálózat tevékenységébe. A Facebookra költöző blogon azt is állította, hogy nemcsak az orgiáról, hanem az általa megismert gazdasági bűncselekményről is hiteles adatokat tesz majd közzé, de ezeket az ígéreteket nem teljesítette. A szerző az egyik utolsó posztjában Rogán Antal minisztert is szivárogtatással fenyegette meg.

A blogon kiszivárgott információk miatt Borkai Zsolt az önkormányzati választás után bejelentette lemondását. Győrben január 26-án időközi polgármester-választást tartanak.