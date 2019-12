Engedélyeztetés előtt ásnának gödröt a paksi erőmű bővítéséhez

Engedélyeztetés előtti gödörásásról ír a Népszava mai számában a paksi erőműbővítésnél. „Bár a kormány Paks 2 kapcsán eddig a biztonságot a sietség elé helyezte, most valamiért mégis fontossá vált, hogy a munkagödröt már az új blokkok engedélyezése előtt kiássák” – írják.

Hozzáteszik: atompárti szakértők is kétkednek a magyar kormány terveiben, miszerint már a Paks 2-es erőmű engedélyezése előtt kiásná annak munkagödrét. E szakvélemények szerint egyáltalán nem biztos, hogy a kiásott gödör később pontosan illeszkedik az – esetleg – engedélyezett épülethez. Ez pedig különösen éles kérdés egy atomerőmű esetében.

A lap megkérdezte a sietség okáról Süli Jánost, a Paks 2-es bővítésért felelős tárca nélküli minisztert is. Ő azonban „elutasította az ezt övező aggályokat is”. A miniszter elmondta: elképzeléseik szerint az atomerőmű megépítésére vonatkozó létesítési engedélykérelmet 2020 közepén adnák be az Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH), ahol (a javítási időszakokat leszámítva) 15 hónap alatt bírálhatják el azt. A beadás után három hónappal, vagyis 2020 őszén benyújtanák a földmunkák megkezdésére vonatkozó kérelmet is.

