Másfél éve indult a fertőzés, és csak most, véletlenül tudták meg a falu lakói

Ne aggódjanak, nem kell kétségbeesni, őrizzék meg nyugalmukat, nincs semmi baj – na, ilyen elhangzása után szokott kitörni a pánik. És valami hasonló történt a múlt héten a Zala megyei Bázakerettyén, ahol közmeghallgatást tartottak, és a háziorvos szóba hozta, hogy mi van a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) helyi intézményében, a pszichiátriai betegeket gondozó Aranyág otthonban. Ő ennek az intézménynek is orvosa, így tőle tudták meg pár napja a durván 800 fős lakosú település lakói, hogy a pszichiátriai betegeket gondozó otthonban MRSA-fertőzés tört ki. (A fertőzésről alább, a keretes írásunkban olvashatnak.)

Másfél éve tört ki. De ezt a hírt, a Népszava összeállítása szerint legalábbis, az intézmény vezetése igyekezett csak egy nagyon szűk körrel megosztani.

Pedig

A lap információi szerint jelenleg 20-25 gondozott szenved a betegségtől, és többük állapota kifejezetten súlyos.

Az MRSA-fertőzést a rezisztens baktériumok közé tartozó Staphylococcus aureus okozza. A kis méretű, vöröses, pattanásra, égésre vagy pókcsípésre emlékeztető képződménnyel kezdődő, majd gyorsan a bőr mélyebb rétegeibe terjedő, fájdalmas tályogokkal járó, adott szövetekbe és szervekre is átterjedő baktérium az egészséges emberben is megtalálható, ám gyengébb immunrendszer esetén problémát okoz. A fertőzések zöme kórházi kezelés, illetve ápolási otthoni ellátás során alakul ki, súlyos esetben akár halálos is lehet – írja a Népszava.

Az önkormányzat semmilyen hivatalos jelzést nem kapott a megbetegedésekről, sőt, amikor az önkormányzat egyik munkatársa hónapokkal ezelőtt, a faluban terjedő hírek alapján rákérdezett az intézményvezetőnél, azt a választ kapta, hogy belső ügyről van szó, mely nem érinti a helyieket.

Pedig dehogynem érintette.

A Népszava információi szerint a betegség megjelenése óta eltelt időszakban több dolgozó is otthagyta az otthont, az ápolószemélyzet 20-25 százaléka lecserélődött, két gondozó az elmúlt napokban mondott fel. Úgy tudják, hogy többen azért távoztak, mert nem értettek egyet, hogy az intézmény vezetése megpróbálta eltussolni a fertőzéseket.

A gondozók közül többen megfertőződtek, sőt, volt, hogy családtagjaiknál is jelentkezett az MRSA-fertőzés. Melynek veszélyeiről a betegek hozzátartozóit sem világosították fel, így azok folyamatosan látogatták az MRSA-s ápoltakat is. Éppen ezért nem is lehet tudni, hányan érintettek az otthonból indult fertőzésben, hiszen a hozzátartozók és a dolgozók is terjeszthették a betegséget, ahogyan az ápoltak is, hiszen közülük sokan kijárhatnak a faluba.