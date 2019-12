A felcsúti stadion árának több mint duplájáért épül egy sportcsarnok Rákosmentén

December 4-én Rákosmente fideszes polgármestere, Horváth Tamás bejelentette, hogy környezettudatos sportcsarnok fog épülni a kerületben a Pesti úti focipálya helyén. A közbeszerzési eljárás eredményét idén júliusban kihirdették, a befutó Mészáros Lőrinc ZÁÉV Építőipari Zrt.-je lett, ami az Építő- és épületkarbantartó Zrt.-vel együtt építheti fel a csarnokot. Egy darabig úgy tűnt, hogy a különböző látványtervekből és a Magyar Közlönyben is megjelenő kormányhatározatokból végül semmi sem lesz, azonban Horváth bejelentése után annyira felgyorsultak az események, hogy már meg is jelentek a munkagépek a területen – írja az Index. A polgármester pedig úgy gondolta, ideje a beruházásról tájékoztatót tartani, melyre a portál egyik újságírója is ellátogatott.

Ez lesz Rákosmente történetének legnagyobb volumenű beruházása

– mondta a polgármester, majd az első lakossági kérdésre is készségesen válaszolt, mely így szólt: mennyiből építik meg a csarnokot?

10,5 milliárd forintból – vágta rá Horváth, ez a válasz pedig az Index cikke szerint sokaknál kivertre a biztosítékot. Összehasonlításképpen, a 3500 fős felcsúti Pancho Aréna közel 4 milliárd forintból épült fel. Volt, aki egyszerűen csak egy túlárazott tornateremnek titulálta az egészet, amire nagy taps tört ki a teremben – derül ki az Index beszámolójából.

A polgármester többek között azzal állt ki a beruházás mellett, hogy a csarnok legalább tizenkilenc sportágat tud majd kiszolgálni. Egy dologban viszont a helyi lakosok és a polgármester is egyetértettek: habár az állam építi fel a csarnokot, azt az önkormányzatnak kell fenntartania, ezt pedig jó lenne helyi adó fizetése nélkül megoldani.

kiemelt kép: Horváth Tamás Facebook oldala