Lépett a rendőrség a felismerhetetlenségig összevert nő ügyében

Az újabb adatok alapján a Pásztói Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében kezdeményezte az illetékes ügyészségen a férfi távol tartásának elrendelését, aki a gyanú szerint brutálisan összevert egy nőt szombaton Bujákon, közölte a 24.hu megkeresésére Nágel Tamás százados, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense szerdán.

Mint arról korábban a 168 Óra cikke alapján írtunk, a bántalmazásról az áldozat Facebook-bejegyzésben számolt be, ebben azt írta, támadója eltörte az orrát, „szétzúzta” a fejét és a testét, kitépte a haját és majdnem megfojtotta.

Orosz Bernadett az Indexnek azt mondta, nincs más eszköz a kezében, ezért tette ki a Facebookra azokat a fotókat, amiket az összevert arcáról készített. A hatgyerekes anyuka és K. István viszonya tavaly októberben kezdődött, Bernadett elmondása szerint idén júniusban esett neki először egy családi rendezvényen. Akkor beleverte a fejét a falva, majd miután hazaértek, tovább folytatta.

Augusztusban aztán újból bántalmazás történt, akkor a férfi már azzal fenyegetett, hogy a szobában lévő életlen szamuráj karddal vágná el a torkát, hogy másé se legyen.

A múlt szombati eset után Bernadett távoltartást és személyi védelmet is kért a rendőrségtől, de kérését elutasították, a mostani tájékoztatás szerint ugyanakkor az új adatok alapján előbbit mégis kezdeményezte a rendőrség.

A rendőrség lapunkkal azt is közölte, hogy a büntetőeljárásban érintett férfi nem volt, és jelenleg sem a rendőrség állományának tagja. A nő ugyanakkor nem is ezt állította, hanem hogy az elkövető egy nyugalmazott katonatiszt, akinek fegyverei is vannak.

Az ügyben büntetőeljárás folyik, melynek részleteiről az eljárás érdekében a rendőrség nem ad bővebb tájékoztatást.