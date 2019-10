New York Times: A budapesti amerikai nagykövet aktívan szabotálja az amerikai diplomáciát

Nemrég arról írt a New York Times, hogy Orbán Viktor is befolyásolatta Donald Trump amerikai elnököt az Ukrajnával szembeni fenyegetőzésben, most viszont újabb erős állításokat tettek egy cikkben. A lap arról ír, hogy David B. Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete aktívan szembemegy az amerikai külüggyel, amikor Orbánnal barátkozik.

A hosszú cikkben szerepel például, hogy

Cornstein a CEU rektora szerint aktív szerepet vállalt abban, hogy az egyetem elköltözzön Magyarországról, a bécsi költözést eleve ő találta ki.

Rendezett egy partit július negyedikére, amely majdnem százmillió forintba került, és amelyre Paul Anká t is Budapestre utaztatta, hogy Orbánnak szerenádozzon.

Arról beszélt Trumpnak, hogy a budapesti nagykövetség tele van Obama-árvákkal, majd Trump megkérdezte tőle, hogy akkor miért nem rúgja ki őket.

Amikor Budapestre érkezett egy kongresszusi vizsgálóbizottság, Cornstein váratlanul megjelent az egyetlen olyan találkozón, ahol háromnegyed órán keresztül a magyar korrupcióról hallhattak volna, majd magához ragadta a szót és nem engedte beszélni a szakértőket.

Orbán repülőjén alsónadrágban utazott haza a miniszterelnökkel a Trump-találkozó után, mert nagyon fáradtak voltak.

Annyira jóban van a magyar miniszterelnökkel és az embereivel, hogy gyakran a saját telefonjáról SMS-ezik velük, ami az amerikai külügy szerint arról szólhat, hogy a magyarok megvezetik a 81 éves milliárdost.

És szerepel benne egy csomó korábban is ismert tény, mint az orosz Nemzetközi Beruházási Bank beengedése és a Szabad Európa Rádió elleni szabotázskísérlet is.

A cikk összességében nem fest jó szakmai képet Cornsteinről, aki a lap szerint szembemegy az amerikai külügy érdekeivel és diplomatáival. A nagykövet szerintük úgy gondolja, hogy érti, mit akar Trump, és hidat szeretne építeni Orbán felé, ezért barátságos vele.