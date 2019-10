Védőruhában futotta le a félmaratont egy jászberényi tűzoltó, hogy felhívja a figyelmet valamire

Védőruhában futotta le a félmaratont egy jászberényi tűzoltó a Jászság Dinamikája elnevezésű futóversenyen. A jászberényi hivatásos tűzoltó-parancsnokság törzsőrmestere, Földi Flórián légzőpalackkal a hátán teljesítette a távot.

A belevaló tűzoltó megkeresésünkre elmondta, hogy két oka is volt annak, hogy védőfelszerelésben futott. Mivel többször is lefutotta már ezt a távot, ezért semmilyen kihívást nem jelentett a számára. Be akarta bizonyítani magának, hogy képes így is teljesíteni a félmaratont. A másik oka pedig az volt, hogy így akarta demonstrálni azt, hogy milyen komoly fizikai felkészültség szükséges ahhoz, hogy valaki tűzoltó legyen.

Fotók: Gunics Bettina, Földi Flórián