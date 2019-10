Nem csak Borkainak nézték el a botrányt a választók, hihetetlen ügyek után maradtak hivatalban polgármesterek

Bár a hatás pontos mértékét csak találgatni tudjuk, de több mint valószínű, hogy a sokszor bonyolultnak tűnő korrupciós ügyekhez képest bárki számára könnyen emészthető falatokkal szolgáló Borkai Zsolt orgiája jelentős mértékben hozzájárult az ellenzék minden várakozást felülmúló sikeréhez az önkormányzati választáson. A sors furcsa fintora, hogy számos elbukó fideszes polgármesterrel szemben Borkait újraválasztották a győriek (más kérdés, hogy alighanem a politikai száműzetés a legenyhébb büntetés, amire számíthat a kormányoldaltól), ahogy a szélesebb nyilvánosság által a kezében fehér porral, az önkormányzat korrupciós ügyeiről visszataszító stílusban locsogó Lackner Csaba is folytathatja képviselői tevékenységét Kispesten.

Bár a kampányhajrában leginkább ezek a botrányok kerültek előtérbe, az utóbbi években rengeteg, polgármestereket érintő zűrös ügy látott napvilágot, ezeket ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze hetekkel a választás előtt.

Most, hogy túl vagyunk rajta, megnéztük, hogy a szereplők közül ki tudta még végrehajtani a Borkai-gyakorlatot, vagyis megőrizni pozícióját a személye körüli skandalum ellenére. Összességében annyit elmondhatunk, hogy bár különböző jellegű és súlyú ügyekről volt szó, nagyjából fele-fele arányban váltották le, illetve választották újra az így vagy úgy besározódott településvezetőket.

Kezdve a tízezernél nagyobb lélekszámú városokkal: Gyömrő vasárnap újra a város élére emelte Gyenes Leventét, akit választáson soha nem is taszítottak le onnan. A Horthy Miklósról közteret elnevező Gyenes pályája annyiban még Borkaira is rímel, hogy 2014-ben a Blikk hozzá került fotókra alapozva azt írta róla, hogy a polgármester pucér nőkről szippantott fehér port, később pedig a kecskeméti számlagyárként ismerté vált büntetőügyben adócsalás és magánokirat-hamisításért kilenc hónap felfüggesztettre szabadságvesztésre ítélték. A korábban kamu doktoricím-használattal is vádolt Gyenes ekkor lemondott, az időközin azonban újra elindult és kétharmaddal nyert, míg végül 2017 januárjában méltatlannak mondta ki a bíróság a polgármesteri címre. Ez azonban nem gátolta meg abban, hogy újra visszatérjen, és ismét nagy fölénnyel diadalmaskodjon, a szavazatok 67 százalékát söpörte be, míg a második, fideszes jelöltre csak 23 százalék szavazott.

Nem volt ilyen meggyőző Szigetszentmiklós fideszes polgármestere, Szabó József, akinek családja a győri mintához hasonlóan tett szert busás haszonra a tulajdonában álló földek átminősítésével, miután éppen beleestek az új M0-ás lehajtó és az ipari park területébe. Hogy ez mennyit számított a szavazófülkében, nem tudjuk, Szabó mindenesetre hat százalékkal elmaradt az ellenzéki jelölttől, ahogy egy másik fideszes Szabó, a jászberényi Szabó Tamás is kezdhet dobozolni. Ő elképesztően szoros meccsen, 42,63 – 42,48 arányban kapott ki az ellenzéki Budai Lóránttól, talán épp csak annak a háromgyerekes családnak a szavazatai hiányoztak az újrázásához, akik elől 2015-ben, miután kiírta rá a pályázatot, elhappolt egy 84 négyzetméteres önkormányzati lakást, hogy – a rezsivel együtt havi 55 ezer forintos lakbér fejében – ő maga költözzön be oda.

De vissza a győzőkhöz, aki közül a legnagyobb király Osika József, hiszen a tállyai polgármester ellenjelölt híján 100 százalékkal nyerte a választást. Dacára annak, hogy az ügyészség öt év letöltendő börtönbüntetést kért rá, amiért személyesen állított le egy építkezést, amikor kiderült, hogy nem a fiát bízták meg a munkával, korábban pedig azzal került a hírekbe, hogy összeverekedett két, vaddisznótelepet működtető nővel.

Nagy győzelmet aratott a Fidesz-KDNP-t képviselő Simonné Rizsák Ildikó is, a nyírbogátiak 84 százalékát a jelek szerint nem zavarta, hogy előző megválasztása után rögvest bruttó 3,67 millió forint végkielégítés (plusz a ki nem vett szabadságokért járó 2,1 millió) kifizetését indítványozta az elődjének, aki történetesen az Országgyűlésbe emelkedett férje volt, és akivel végül a megyei főügyészség fizettette vissza a pénzt.

Simonnéval szemben csupán egy független jelölt, mögötte pedig egy parlamenti képviselő állt, a nyírpilisi Beri Róbert viszont úgy aratott tekintélyt parancsoló, 71,9 százalékos győzelmet, hogy hárman is indultak ellene. Beri így továbbra is polgármesterként küzdhet az uzsorázás, csalás és zsarolás vádja ellen, korábban még a rendőrök is elvitték, mert a vád szerint két különböző embernek is eladott egy olyan ingatlant, ami nem is volt az övé. Továbbá szívesen „segített” havi 50 vagy azt meghaladó százalékos kamatra biztosított hitelekkel is a megélhetési gondokkal küzdő helyeiken, akiket állítólag a közmunkaprogramon keresztül tart függőségi viszonyban.

Még nagyobb volt a konkurencia Alsószentmártonban, ahol hatan is harcba szálltak a polgármesteri címért, a helyiek mégis annak a Budai Lászlónak szavaztak újra bizalmat, aki kétszer is összeütközésbe került a törvénnyel az elmúlt években. Egyszer mert társaival úgy megverte a szomszédos Drávapiski polgármesterét, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni, egyszer pedig mert két év alatt 2,5 millió forint fizetést utalt ki a feleségének, akit az önkormányzati épület takarításával bízott meg, a napi kétórás munka helyett teljes munkaidős bérrel.

Széles volt a választék Tyukodon is, öt jelöltre lehetett szavazni a szabolcsi nagyközségben, ahol az előző ciklus egyik leggusztustalanabb polgármesterbalhéjáról adott hírt többször is az országos média. A településvezető Czibere József az önkormányzat egyik anyakönyvvezetője szerint „mint egy őrült vadkan, teljesen felhevülve” molesztálta őt, illetve korábban több kolléganőjét is zaklatta. A feljelentést tevő asszony állításait az orvosi leleten kívül tanú, több áldozat és poligráfos vizsgálat is alátámasztotta, a nyomozás mégis több mint két éve folyik. Németh-Kiss Pálma azt állítja, a polgármester korábban azzal zsarolta, hogy ha nem enged neki, ki fogja rúgni a helyi óvodában dolgozó lányát, amit később meg is tett, a volt jegyző szerint pedig őt is elbocsátással fenyegette, ha nem hajlandó megszüntetni az özvegy anyakönyvvezető munkaviszonyát. Németh-Kiss azt is mondja, hogy Czibere később le akarta szorítani az útról autójával, sőt a kocsija gumijába szöget ütöttek, lánya autóján az ékszíjat vágta el valaki, háza hátsó kertjének kapuját pedig kétszer szándékosan összetörték, így a rendőrség immár kényszerítés, hivatali visszaélés, közúti veszélyeztetés és rongálás gyanúja miatt is nyomoz a szeméremsértés gyanúján kívül. A helyiek többsége azonban, úgy tűnik, ártatlannak tartja a fideszes színekben megválasztott, de azóta függetlenné vált polgármestert, aki 42 százaléknyi szavazatot gyűjtött vasárnap, négy százalékkal megelőzve a második helyen végzett fideszes jelöltet.

Cziberének azért még meg kell nyernie néhány választást, ha utol akarja Balázs Zoltánt (kiemelt képünkön), aki 1998 óta vezeti Kompoltot, igaz, 2014-ben csupán egyetlen szavazattal nyert. Őt most úgy választották újra, hogy jogerős bírósági papírja van róla: az utóbbi öt évben választási csalásnak köszönhetően irányíthatta a települést, miután rábizonyították, hogy pénzzel vásárolta meg roma családok szavazatát. Ám miután tettéért csak megrovást kapott, több mint húszéves regnálása tovább folytatódhat.

Más volt a szavazatmaximálási módszere Újszentiván és Tiszasziget polgármesterének, Putnik Lázár és Ferenczi Ferenc az ügyészség szerint összesen 142 esetben asszisztált fiktív lakcímbejelentéshez 2010 és 2014 között, egyikük maga is aktívan írta alá a szállásadói lapokat, másikuk pedig szállásadókat beszélt rá az aláírásra. Most mindkettőjüket újraválasztották.

Szakony népére azonban új választás vár, a jelenlegi polgármester, Farkas Gyula polgármester ugyanis éppen annyi szavazatot kapott, mint kihívója, Csenár Mátyás. Farkas egy környékbeli férfi szerint vadászat közben lelőtte a gyereke kutyáját, a tetemet pedig egy zsákba rejtette és a susnyásba dobta. Érdekesség, hogy a polgármester képviselőjelöltként is elindult a választáson, ilyen minőségében azonban nem jutott be a testületbe.