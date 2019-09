Az ellenzék szerint „fideszes kamujelölt”, ám ő „halálosan komolyan” gondolja, hogy nyerhet

A XVIII. az egyik leginkább billegő fővárosi kerület: elég ha felidézzük, hogy Kunhalmi Ágnes 2014-ben mindössze 56 szavazattal kapott ki a Pestszentlőrincet és Pestszentimrét lefedő választási körzetben a fideszes Kucsák Lászlótól. Meglehet, ha akkor nem indultak volna kamupártok, az MSZP-s politikus nyer egyéniben, ahogyan később 2018-ban nyert is.

A mostani budapesti kerületi helyzeteket elnézve 2019-ben is sok múlhat a semmiből előtűnő jelölteken, mert az ellenzéknek és a Fidesz-KDNP-nek is van arra sansza, hogy ha nem is kétharmados, de sima többségbe kerüljön a fővárosi közgyűlésben. Így nem meglepő, hogy több kerületben is feltűntek mindenféle furcsa jelöltek.

Vannak közöttük kiugrott MSZP-sek, jól ismert politikai kalandorok, gyanús „függetlenek”, és mindenféle színes alakok: egyedül az közös bennük, hogy az ellenzék esélyeit rontják, ugyanis nekik az egy az egy elleni felállás az ideális, ezért is állapodtak meg az ellenzéki pártok a kerületekben majdnem mindenütt.

Nyaktörő tempó

A kiélezett XVIII. kerületben egy bizonyos Agora Lokálpatrióta Egyesület tűnt fel: az egyesület múlt hét pénteken, az aláírásgyűjtési időszak legvégén, egy nappal azután vette fel az ajánlóíveket, hogy nyilvántartásba vették, majd két nappal később le is adta ajánlásait. Hensch Norbert, az egyesület elnöke azt mondta, hogy „sokáig tanakodtak” az induláson az egyesület tagjaival, ezért vártak ki.

Így a jelenlegi polgármester fideszes Ughy Attilával szemben nemcsak az ellenzéki összefogás jelöltje, az MSZP-s Szaniszló Sándor küzd majd a polgármesteri székért, hanem az agorás Láng László is. Valamint a függetlenként induló Luka István, aki egy helyi vendéglátós: az ő sörözőjében tartja rendre rendezvényeit a Vasvári Pál Polgári Egyesület, amit bőkezűen támogat az önkormányzat, és két fideszes önkormányzati képviselő tölti be a társelnöki posztjait.

Az Agora neve nem alkalmas arra, hogy megtévessze az ellenzéki szavazókat, ezért nem áll elő hasonló helyzet a XVIII. kerületben, mint Újpesten, ahol egyetlen ékezettel igyekszenek összezavarni a választókat, de a helyi ellenzéki erők szerint az egyesület a függetlenség és a lokálpatriotizmus jelszavaival pont elég gondot tud nekik okozni, ezért is sejtik többen a Fideszt az egyesület hátterében. Hensch viszont tagadta, hogy köze lenne a kormánypárthoz, és azt mondta, nem érti, miért támadják az Agorát, amikor még bent sincsenek az önkormányzatban, és nem látta senki, milyen gombot nyomnak.

A furcsaságok ott kezdődnek, hogy az Agora egyetlen hétvégén összeszedett elég aláírást mind a 14 képviselőjelöltjének és a polgármesterjelöltjüknek is. Helyi aktivisták azt kommunikálták pártjaik felé, hogy az Agora embereit sehol nem látták aláírást gyűjteni a kerületben.

Szeptember 9-én, hétfő délelőtt mégis elegendő aláírást tudott leadni az Agora, három nappal az ajánlóívek felvétele után. A polgármesterjelöltjük egészen pontosan kettővel több szignót gyűjtött a minimálisan szükségesnél.

A helyi ellenzékiek szerint ez egyértelműen csalásra utal, szerintük kizárólag úgy gyűjthetett elég ajánlást az Agora, ha másolták az aláírásokat valahonnan. Kassai Dániel, ellenzéki önkormányzati képviselőjelölt a következőt hallotta a helyi választási iroda előtt:

Ma fél 4-re visszajövünk, addigra át tudják másolni az ajánlóívekről az adatokat a mi íveinkre

– Kassai Facebook-posztja ezután afelől tudakozódik, hogy a helyiek találkoztak-e az Agora aktivistáival, jelöltjeivel, és csak egy kommentelő írta, hogy látta őket.

Hensch szerint viszont ebben semmi furcsa nincs: ő 45 éve él a kerületben, lakásszövetkezeti vezetőként pedig 1500 lakásban ismerik, így három óra alatt összeszedte az aláírásokat, és „ez is csak azért tartott ennyi ideig, mert mindenkivel beszélgetett is”.

Az ellenzékiek szerint viszont ahhoz, hogy mind a 14 jelölt és a polgármesterjelölt is összeszedje az ajánlásokat, legalább 3000-3500 lakásba kellett becsöngetniük az agorásoknak, és hihetetlennek tartják, hogy ennyi idő alatt egyetlen helyi aktivistájuk sem találkozott velük.

Zöld emberek

A 2014 februárjában alapított Agora alapszabályában sok mindent felsoroltak az egyesület céljai között a közösségi kertek szervezésétől, az „éghajlati változásokra való felkészülésen” át, egészen a „jószomszédi kapcsolatok erősítéséig”, de politikai tevékenység nincs ezek között.

Az egyesület elnöke azzal magyarázta az Agora indulását, hogy szerinte lehetne jobban csinálni dolgokat a kerületben, magukat „zöld gondolkodású emberekként” jellemezte, és szerinte nagyon is szükség van még ilyenekre az önkormányzatban. Azt is mondta, hogy a választókerületében is lehetne jobban csinálni dolgokat, mert a városrész mostani képviselője csak „idézőjelben csinál bármit”. Ezzel a fideszes Kádár Tiborra utalt Hensch Norbert, amiben az az érdekes, hogy az ellenzékiek szerint viszont nagyon is jóban van a két férfi.

Az egyesület legfontosabb partnere és támogatója az önkormányzat: kaptak közel 16 millió forintot egy közösségi kert kialakítására és egy parkrehabilitációs projektre, illetve a Fáy utca környékének rehabilitációjába is bevonta őket az önkormányzat. Hensch Norbert azt mondta, egyesületi elnökként és lakásszövetkezeti ügyvezetőként is fontos „jó munkakapcsolatban lennie az önkormányzattal”.

Ez bűn?

– kérdezte költőien Hensch, majd hozzátette, nem érti miért támadják emiatt ellenzéki oldalról. Szerinte az ellenzékiek „kisajátítják az indulás jogát, ami nem egy jó dolog”. Az ellenzékiek szerint viszont igenis bűnös a kapcsolat, mert az Agora feltűnően sok uniós forrásban részesül az önkormányzat segítségével, miközben 2016 végén adtak le utoljára beszámolót. Ez utóbbi valóban így van.

Az Agora honlapján az „Aktuális” oldal utolsó bejegyzése három évvel ezelőtti: „Őszi tökfaragás a Lőrinci Kertelőben” címmel hirdettek programot, ahová a belépő egy tök volt, plusz a faragáshoz szükséges kés és kanál. Hensch Norbert viszont azt ígérte, hogy a hétvége folyamán egy sajtközleményt tesznek fel a honlapjukra, amelyben tisztáznak sok dolgot.

Egyszer majd polgármester is lenne

Az Agora Lokálpatrióta Egyesület elnöke csak önkormányzati képviselői széket célzott meg, miközben gondolhatnánk, hogy az egyesület elnökéből lesz a polgármesterjelölt. Hensch Norbert ezt úgy magyarázta, hogy „lehetnek távlati tervei”, de most reálisan saját választókörzetében célozta meg a győzelmet:

Akik most támadnak, előlegezzenek meg egy elnézést, mert halálosan komolyan gondolom, hogy nyerni fogok

– mondta Hensch Norbert. Egy helyi ellenzéki szerint viszont „ez vicc egy fideszes kamujelölt szájából”.

Hensch a helyi tévében is feltűnt a már említett Kádár Tibor fideszes képviselővel: itt kedélyesen beszéltek Lakatos lakótelepi közösségi kertről, illet arról, hogy milyen jól együttműködik az Agora és az önkormányzat.

Ebben a beszélgetésben hangzik el, hogy az önkormányzat már az egyesület megalapításánál is jelen volt.

Az Agorát is bevonó Fáy utca környéki rehabilitáció programfüzetében szintén Kádár Tibor tűnik fel Ughy Attila polgármester mellett. Ezek tükrében érdekes, hogy Hensch szerint Kádár nem elég jó képviselő, ezért indul el ellene. Az ellenzékiek szerint inkább arról van szó, hogy azzal segíti Kádárt, hogy indulásával az ellenzéki jelölttől szipkáz el szavazatokat.

Kádár korábban feltűnt Kubatov Gábor mellett egy kiszivárgott, belső használatra készült videóban, amely arról szól, hogy hogyan működik az azóta híressé vált Kubatov-lista a gyakorlatban. Az ellenzékiek a közös szereplést eltúlozva egyenesen „Kubatov jobbkezeként” beszéltek Kádárról, az viszont igaz, hogy a videó bizonyítja, hogy Kádár tisztában van a kampányolás, aláírásgyűjtés fideszes trükkjeivel.

Az ellenzékiek hétfőn szeretnék ellenőrizni az Agora aláírásait, amit ha nem találnak rendben, akkor ígéretük szerint büntetőfeljelentést tesznek.

