Ma derülnek ki az egyetemi és főiskolai felvételi ponthatárok

Ma este 8-kor hozzák nyilvánosságra az egyetemi, főiskolai ponthatárokat. A felvi.hu oldalon lesznek láthatók a szakok ponthatárai, de a felvételizők sms-t is kapnak arról, hogy hova jutottak be. És lesz több városban – Budapesten, Békéscsabán, Egerben, Pécsett, Salgótarjánban és Szegeden – hivatalos ponthatárváró buli.

112034 felvételiző jelentkezett a felsőoktatási képzésekre.

Idén is összesen 41 olyan szak van, amelyen csak bizonyos pontszám elérése felett lehet tandíjmentes (állami ösztöndíjas) helyre bekerülni, a többieknek fizetniük kell tanulmányaikért. Ilyenek a népszerű gazdasági képzések, a kommunikáció és médiatudomány, az általános orvosi, a fogorvosi, a jogi képzések, de számos bölcsészeti képzés is szerepel itt, köztük a magyar, a történelem vagy a pszichológia. Ezeken a szakokon előre meghirdették azt a minimumpontszámot, amellyel elvileg be lehet kerülni a tandíjmentes helyekre, de ha ezekre a szakokra sokan és jó eredménnyel jelentkeznek, a bejutási ponthatárok felfelé módosulhatnak