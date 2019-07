Miniszteri biztos indul Márki-Zay ellen Hódmezővásárhelyen

Önálló jelöltként harcba száll Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztosa Hódmezővásárhely polgármesterségéért, írja a promenad.hu.

A lap tudósítása szerint egyrészt megszólította a szülőföld, másrészt úgy látja, a város rossz irányba halad.

Úgy érzem, az októberi választás fő kérdése, lesz-e olyan polgármesterjelölt, aki képes a sebeket begyógyítani, és képes békét teremteni, mely minden város fejlesztésének, fejlődésének alapja

– magyarázta.

Elmondása szerint azért éppen most jelentette be a jelöltségét, mert nem teremthetnek olyan helyzetet, hogy győzzön bárki, de a vásárhelyi polgárok fele továbbra is vesztesnek érezze magát.

Túl akarok lépni az elmúlt másfél év politikai iszapbirkózásán

– tette hozzá.

Az önálló jelölt konzultációt indít „Grezsa doktor kérdez” címmel, melyet www.grezsa.hu weboldalán, Facebook-oldalán vagy személyesen tölthetnek ki az érdeklődők. Négy egyszerű kérdésben várja a vásárhelyieket álláspontját, véleményét a város és a kórház kapcsolatát illetően.

Grezsa István közölte, egyelőre barátai és családtagjai segítik, de várja a pártokon túl magánszemélyek, civil szervezetek, baráti közösségek és vállalkozások támogatását is.

Nem lenne meglepő, ha a Fidesz beállnak mögé, hiszen most is a Fidesz-KDNP színeiben a város önkormányzati képviselője, ráadásul Lázár János múlt héten részben arra hivatkozva nem fogadta el a helyi Fidesz felkérését, mert szerinte új jelöltre és új csapatra van szükség a városvezetésben.

