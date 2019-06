Karácsony: Ha megnyerem az előválasztást, 12 órám lesz rendet rakni Gyurcsánynál

A programom része egy közlekedési alapjövedelemnek nevezett dolog. Ez egy szabadon lehívható összeg lenne, akár parkolásra, akár közösségi közlekedésre. Kalkulációink szerint egy budapestire körülbelül 60-70 ezer forint jutna évente

– ismertette tervét egy hétfői sajtóbeszélgetésen Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt, zuglói polgármester. Ez az árakat ismerve azt jelenti, hogy az MSZP-Párbeszéd jelöltje azt ígérte, 50 ezer forintnál olcsóbb lehet az éves budapesti bérlet.

Nem autósoknak való vidék

Karácsony elmondta, azt szeretnék, ha jövedelemarányosan annyiba kerülne a budapesti közlekedés, mint a bécsi. Vagyis naponta 100 forint körüli összegért békávézhatna egy budapesti.

A polgármester ötlete szerint a támogatást az autósok is megkapnák, azonban indirekt módon. Ugyanis a terv szerint a fizetős parkolási övezetekben a helyieknek adott ingyenes parkolóhelyeket megszüntetnék, de ezek költségét fedezné a közlekedési alapjövedelem, azaz pluszban fizetni nem kellene a helyekért. Karácsony szerint ha ennek hatására tízből akár egy autós úgy dönt, hogy közösségi közlekedésre vált, akkor sokat javulhatna a budapesti autóhelyzet. Stábja úgy számolt, hogy az olcsóbb bérletekből annyival több fogyna, hogy az árcsökkentés nem járna többletkiadással.

A behajtási díj hosszú távon elkerülhetetlen

– mondta az előbbiekhez kapcsolódóan Karácsony, aki a dugódíj bevezetésének dátumáról nem mondott pontosabbat. Annyit árult el, hogy Pesten a Hungária körút, Budán az Alkotás út magasságában húzná meg a fizetős zóna határát. A behajtási díj bevezetése előtt azonban sok P+R parkolóra lenne szükség, és a metróvonalak meghosszabbítása a külvárosok felé is szükséges Karácsony szerint.

Zöldítés és Tiborcz-adó

A politikus arról is beszélt, hogy

Csepel északi részén és a Duna túlpartján, Ferencvárosban parkerdő telepítésébe kezdene, mert szerinte egymillió fa hiányzik Budapestről.

Karácsony a terveit megfejelte azzal, hogy a Margitszigettől a Hajógyári-szigeten és az Óbudai-szigeten át, egészen a Római-partig egy zöldfolyosót hozna létre. Beszélt a szigetek közötti gyaloghidakról is, de csak ötletként, pontosan még nincs kitalálva, hogyan kötnék össze ezeket a területeket, amit azért szeretne, mert a Margitsziget nagyon túlterhelt.

Adódik a kérdés, hogy honnan lesz minderre pénz. Karácsony is arról beszélt, hogy a főváros és az önkormányzatok is forráshiányosak, és egy kivételtől eltekintve nem is vázolta, miből tenne szert plusz bevételekre Budapest. A kivétel a Tiborcz-adó ötlete, amit Orbán Viktor vejéről nevezett el. Az 500 millió forintosnál drágább lakóingatlanok után kellene fizetni, Karácsony szerint pedig nemcsak Budapest költségvetésén segítene ez az adó, hanem az emberek igazságérzetének is jól esne, ha „megadóztatnák a felső 1 százalékot”.

Továbbra is bízik Gyurcsányban

Karácsony úgy kezdte a beszélgetést, hogy inkább közpolitikai terveiről beszélne, de nem tudta kikerülni az ellenzéki előválasztás kérdéseit sem. Azt mondta, jót tett a „mentális egészségének”, hogy több jelölt lett, de érezhetően nem örült neki, hogy az addig őt támogató DK és Momentum az EP-választás eredményeit látva saját főpolgármester-jelöltet állított.

Hitelesebbek lennének a jelöltek, ha nem tegnap, hanem mondjuk tegnapelőtt lettek volna jelöltek

– mondta Karácsony, aki a vele készített interjúnkat idézve azt mondta, ettől függetlenül továbbra sincs más választása, mint megbízni Gyurcsány Ferencben.

Karácsony szerint ő fog győzni az előválasztáson, de ha Kálmán Olga nyerne, az szerint az októberi választásra nézve nem lenne szerencsés, mert az „MSZP-sekben frusztráció és sértettség van” amiatt, hogy a DK lenyomta őket az EP-választáson, ezért

ha Olga nyer, akkor a kampány nem úgy fog menni, ahogy mennie kellene.

Azaz szerinte az MSZP-sek nem szívesen tolnák a DK-s jelölt kampányát, míg fordítva szerinte ezzel nem lenne probléma. Bár azt is mondta, hogy „ha megnyerem az előválasztást, 12 órám lesz rendet rakni Gyurcsánynál”.

Kerpel-Fronius Gábort sem tartja gyenge jelöltnek Karácsony, de a momentumos szerinte ott keres támogatókat, ahol nincsenek.

Olyan állatfaj nem létezik, hogy Fidesz-árva

– vélekedett Karácsony, aki ezen a ponton elárulta, hogy 1998-ban amúgy ő is a Fideszre szavazott.

A kerületi pártközi egyeztetésekről azt mondta a zuglói polgármester, hogy „polgármesterjelölti szint alatt minden megmozdult”. Egyrészt azért, mert az LMP is beállt a fővárosi összefogásba. A Jobbikra kitérve azt mondta, már egy polgármesterjelölti helyet is „kis túlzásnak érez”, de Soroksáron jó esély van arra, hogy jobbikos jelölt induljon az összefogással a háta mögött.

Kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu