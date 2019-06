Karácsony: Nincs más választásom, mint száz százalékig megbízni Gyurcsány Ferencben

Az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje szerint nem a támogatás ment ki mögüle, hanem csak a DK. Karácsony Gergely úgy véli, ha az előválasztási küzdelemben nem képesek arról beszélni, hogyan változtassák meg Budapestet, akkor a történelem ítélőszéke előtt szar emberek lesznek. Beszélt Kálmán Olgáról is: ha ennyi idő alatt képes volt felkészülni a városvezetésre, akkor egy zseni.

Visszanézte Gyurcsány Ferenc interjúját az ATV-n?

Nem. Kellett volna?

Van benne egy olyan pont, amikor a DK elnöke arról beszél, hogy elment ön mögül a támogatás, mert önre égett egy botrány. Nem kezd el hangosan szitkozódni vagy nevetni, amikor ezt pont Gyurcsány Ferenctől hallja?

Ha az ember ellenzéki politikus, sok helyzet van, amikor a nevetés, de legalább a fanyar mosoly az adekvát reakció. De ha már önkritikával kell élnem, akkor a főpolgármester-jelölti kampányom az EP-kampány finisiében kicsit leült, és hálás vagyok azért, hogy most újra be kell gyújtani a rakétákat. Nézzük mindennek a jó oldalát.

Igazat ad abban, hogy elment ön mögül a támogatás?

Elment? Inkább elviszik, nem? A DK párthatározata szerint a DK támogatása ment el, egyelőre a többiről nem tudok, lévén az előválasztás nem a pártok ügye, hanem a budapesti demokratáké. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy minden héten csináljak egy közvélemény-kutatást, az utolsó szerint egyébként hibahatáron belül vagyok Tarlóshoz képest, hiszen legyőzni mégiscsak őt kell először, hogy aztán legyőzzük Budapest problémáit is. Az előválasztás kiváló alkalom lesz arra, hogy kiderüljön, a budapestiek hány százaléka áll valaki mögött. Legutóbb 81 százalékkal nyertem, most több jelölt van és más helyzet, ilyen kiugró eredményre nem számítok, de meg fogom nyerni.

Attól nem tart, hogy az MSZP is kifarol ön mögül?

Az MSZP-nek most különösen érdeke, hogy támogasson és segítsen. Teszi is, és ott áll mögöttem a Párbeszéd és a Szolidaritás Mozgalom is.

Pont az érdekre szerettem volna utalni. Korábban azt mondta, hogy amikor ön vezette az MSZP listáját, akkor 12 százalékkal végeztek, most pedig 6,5 százalékon.

Ezek a tények.

Akkor nem az van, hogy ön a támogatás az MSZP mögött és nem fordítva?

Itt most mégiscsak egy embert keresünk, aki leginkább képes azt a sokszínű, de változást akaró budapesti többséget képviselni. Mert a változást akarók voltak többségben már tavaly tavasszal is és az ellenzéki pártok támogatói az európai parlamenti választáson is jóval többen voltak a Fidesz támogatóinál.

Adott tehát a változás esélye Budapesten, és én azt tartom a legfontosabb dolgomnak, hogy ezt az esélyt ne hagyjam elcseszni.

Egyelőre azt keresik, aki a legtöbb ellenzéki szavazót meg tudja szólítani.

Igen, erre van az előválasztás, amiért én régóta küzdök, és ezért gondolom, hogy ez nem egy pártos ügy, mint ahogy Budapest jövője sem pártügy. Nem arról kellene szólnia, hogy melyik párt nyeli le a másikat az ellenzéki rivalizálásban. Én már unom, és szerintem a választók is unják, hogy azt méregetjük, melyikünk a legnagyobb kicsi, ahelyett, hogy nagy dolgokra szerveződnénk Budapesten. Én nem tekintek magamra pártjelöltként, bár természetesen a pártok nélkül nem lehet nyerni, hiszen a választás egy nagyon egyenlőtlen küzdelem, amit a pártok szervezeti ereje nélkül nem lehet megnyerni. De azt gondolom, hogy ha csak az a politikai termékünk, hogy az ellenzéknek van egy jelöltje, akkor nem tudunk, és nem is biztos, hogy érdemes nyernünk, mert Budapesten az önkormányzati választás nem lehet a Fidesz és az ellenzék versenyfutása. Van egy város, aminek az az igénye, hogy a választók az önkormányzatokon keresztül eldöntsék, hogyan szeretnének benne élni, és erre nincs lehetőségük, mert Tarlós rég elvesztette főpolgármester-jellegét, és a Fidesz helytartójaként viselkedik. Ezt az embert egyvalaki, Orbán Viktor választotta jelöltnek, de én azt remélem, hogy a kihívóját sok tízezer budapesti demokrata fogja megválasztani.

Tarlós Istvánt is megválasztották.

Persze, a többi közt azért, mert az ellenzék képtelen volt együttműködni. Tarlósnak volt kilenc éve, de azóta Budapest sokkal rosszabb hely lett, és talán ez is hozzájárult, hogy a budapestiek az elmúlt két választáson nagyon nagy többségben szavaztak azokra a pártokra, amelyek változást akarnak. Az a kérdés, hogy az ellenzék a maga összes terhével, adottságaival képes-e olyan politikát csinálni, amely nem a legsikeresebb vesztest keresi, hanem azt, hogy tudnak-e közösen élő és élhető Budapestet csinálni.

Rossz politikai döntés volt, hogy nem ön vezette az MSZP az EP-listáját?

Félreértés ne essék, ennek gondolata nem tőled eredt.

Nem vagyok Superman és nincs három életem,

és jó ideje már szakértőkkel, támogatókkal Budapest megújítására készülök; nem egy hete kezdtem. Mégis volt egy politikai felvetés, amely az én listavezetői szerepemet mérlegre tette, de a DK hamar világossá tette, hogy akkor tud támogatni, ha abban a versenyben, amelyben egyébként az ellenzéki pártok egymás riválisai, nem én vagyok a zászlóhordozó az első sorban. Ez egy normális igény, ehhez én tartottam is magam, nem is esett nehezemre, nem vagyok beoltva azzal a betegséggel, hogy mindenhol magamat tolom előtérbe.

Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy azt rossz politikai döntésnek tartja-e, hogy megfogadta a DK kérését, hiszen ha aktívan beszáll a kampányba, akkor az ön logikája szerint nem itt végzett volna az MSZP, amely végül is az ön hátországát adja.

Ezeket a kérdéseket utólag fel lehet tenni, de nehéz utólag megválaszolni. Nem csináltam mást, mint tartottam magam egy politikai megállapodáshoz, valamint komolyan vettem azt a szerepet, hogy én az ellenzéki választók legkisebb közös többszöröse szeretnék lenni Budapesten. Azért fogadtam el ezt a kérést, mert ez szerintem jogos kérés, és én olyan politikát szeretnék csinálni, amelyben nem csak a szoci és a DK-s, hanem a momentumos, LMP-s, jobbikos szavazók, is úgy érzik, hogy jobban, modernebb szemlélettel, tisztességesebben, demokratikusabban tudom vezetni a várost, mint Tarlós István. Ehhez az embernek másfajta politizálást kell követnie, például ismerni kell ezeknek a pártoknak az értékeit, és megharcolni is azért, hogy az LMP és a Jobbik főpolgármester-jelöltjét, Puzsér Róbertet is fenntartsuk a táncparketten, még ha ő onnan ki akar is hátrálni.

Ehhez mi kellene? Az volt Gyurcsány egyik kritikája, hogy ön a kompromisszumkötésben jó, de vannak olyan pillanatok, amikor le kell nyomni másokat, és ön nem tudta lenyomni Puzsér Róbertet.

Én nem akartam lenyomni Puzsér Róbertet, illetve ha valahol le akartam, az az előválasztás volt. Vagyis előválasztást akartam, demokratikus versenyt, ahol belső pártalkuk helyett nyílt versenyben dőlnek el a dolgok. Más DK-s politikusok nyilatkozatai velem szemben felhatalmaznak arra, hogy én is elmondjam a véleményem. Szerintem az, hogy Puzsérral az online szavazás egyszerűbb módjáról nem állapodtunk meg – nagyobbrészt éppen a DK ellenállása miatt –, hiba volt, mert akkor most egyel több jelöltje lenne az előválasztásnak. Amikor ellenzéki egységet kell létrehozni, én büszke vagyok rá, ha kompromisszumkészséggel vádolnak. Mert lehet, hogy odamondogatásban, hangerőben vannak nálam jobbak, gyakorolják is jó néhány éve már, de úgy emlékszem, ez idő alatt Orbán Viktor mégis megnyert minden választást. Szóval lehet, hogy nem ez a megoldás. És ha már belemegyünk ennek a történetébe, akkor az az ember, aki először beszélt teljes ellenzéki egységről, az speciel én voltam. 2011-et írtunk. Kár, hogy egy csomó választást kellett elveszíteni ahhoz, hogy ezt megértsük.

Az online szavazásról végül sikerült megállapodni, és Puzsér Róbert ettől sem lenne boldog, mert a legbonyolultabb, ügyfélkapus verziót sikerült választani.

Az is igaz, hogy nehéz volt követni, Robinak mi okoz boldogságot. Valóban lesz online szavazás, meg kellett felelni jogi és technológiai kihívásoknak, mert a pártok félelmeinek, ezeknek egy viszonylag, de azért nem elviselhetetlenül bonyolult rendszer lett az eredménye. Egyébként ebbe Puzsér először belement, de aztán jöttek tőle más ötletek is, ám ez már a múlt, hiszen ebből Puzsér Róbert kiszállt. Ezen már változtatni sem lehet, mert a pártok, amelyek támogatták, szintén kiszálltak mögüle.

De el kell viselniük a választásig, hogy folyamatosan beszélni fog.

Ezt ki fogjuk bírni.

Azt is, hogy elvisz mondjuk egy százaléknyi szavazót?

A főpolgármester-választás nem múlhat egy százalékon.

Azt mondta, hibahatáron belül van Tarlóshoz képest, legyen akkor három százalék.

De annyit meg nem fog kapni. Számomra egyébként nem sért, inkább simogat, ha a kompromisszumkészséget vetik a szememre. Hiszen a pártoknak csak komoly vereségek árán sikerült felismerni, hogy együtt kell működni valahogy, amit egyébként minden politikát követő állampolgár korábban megértett. Szóval ez inkább dicséret.

Van kívülről jogosnak látszó kritikája Gyurcsány Ferencnek. Optimista esetben is nehéz elképzelni, hogy Budapesten többsége legyen az ellenzéknek, de ha sikerül is, akkor is lesznek fideszes képviselők a közgyűlésben, az ön eddigi tevékenységéből pedig kifelé nem az látszik, hogy hatékonyan tudna nyomást gyakorolni ezekre az emberekre. Természetesen a zuglói parkolási ügyre gondolok.

Sejtettem, de téved. Elég hatékonyan tudok nyomást gyakorolni akkor, ha van hozzá nyilvánosság.

Amióta főpolgármester-jelölt vagyok, ebben a testületben az történik parkolásügyben, amit én akarok. Kivettük a parkolási cégek kezéből az üzemeltetést, a zsebükből pedig az extraprofitot.

Legutóbb a csütörtöki testületi ülésen vertem át az ehhez tartozó javaslatomat. Igaz, ehhez olyan nyilvánosság kell, amit egy kerületi polgármester nem feltétlenül kap meg.

Kapott nyilvánosságot, csak a kormánymédiától.

Attól is, nekem nem újdonság. De az igen, hogy ha az ellenzéki oldalon valaki, aki minden nap elmondja, hogy a Fidesz és a lakájmédiája hazudik, éppen ezen hazugságok alapján sajnálkozik álszent módon azon, hogy megkopott a támogatásom. Pedig csak az történt velem, ami mindenkivel fog. Ha Gipsz Jakab lesz a jelölt, akkor a kormánypárti sajtó be fogja mutatni, hogy gyerekkorában elvitt egy könyvet a könyvtárból, és nem vitte vissza időben. Egyébként Zuglóban sokáig kisebbségből kellett harcolnom, de miért ne lehetne ellenzéki többség októbertől a Fővárosi Közgyűlésben? Én például ezen dolgozom. Nem múlt hét óta, hanem hónapok óta. És biztosra veszem, hogy hamarosan kibővül a négypárti megállapodás, a Jobbikkal és az LMP-vel is megszületik az együttműködés.

Az EP-választás alapján két, Budapesten viszonylag jelentéktelen párttal.

Én inkább úgy mondanám, ha megengedi: minden változást akaró budapesti polgár által támogatott párttal. A teljes ellenzéknek a budapesti szavazókörök 80 százalékában van többsége. A fideszes polgármesterek nagy része ráadásul nem is végez olyan munkát, hogy ne lehetne őket jobb jelöltekre lecserélni. Az egy minden kishitűség nélkül bevállalandó cél, hogy a közgyűlésben ellenzéki többség legyen. Ehhez más kampányt kell csinálni és el kell vinni legalább négyszázezer szavazót. Ennyi van is, csak Budapesten az önkormányzati választásokon nem mindig magas a részvétel, miközben a parlamentin igen, mert az önkormányzati választásokat rendszeresen bealusszuk. Hát most nem fogjuk.

Furcsa is lenne, ha az MSZP még egy választást bealudna.

Nem csak az MSZP-ről beszélünk, hanem minden pártról. Aluszékonyság ellen legjobb orvosság az esély. Nem kellene elpuskázni.

Az ön szervezeti hátterét az előválasztás alatt mindenképp az MSZP adja.

Meg a Párbeszéd, a Szolidaritás, a városhoz értő szakemberek tucatjai, sok száz aktivista. Az előválasztás csak egy eszköz ahhoz, hogy ezt a várost megváltoztassuk.

De meg kell nyerni.

Meg is fogom. De én nem az előválasztást akarom megnyerni, hanem a választást, de még inkább azt, hogy bebizonyítsuk, tudjuk jobban vezetni a várost, hogy elmondhassuk majd: Budapest olyan, mint amilyen az ország lehetne. Ez a tét, nem más. Ezért itt is arról fogok beszélni, hogy mit csinálok majd Budapesten a budapestiekért. Az összes olyan stratégia, amely egyik vagy másik párt hasznára épít, kuka. Most elmondhatják az ellenzéki pártok, milyen jól szerepeltek az EP-választáson, de ha a másik oldalról nézzük, akkor az ország meg elbukott. A Fidesz kapott 52 százalékot, mi meg ugyanazt a tortát szeleteljük máshova. Mennyivel vagyunk előrébb?

Tisztult az ellenzéki térfél.

Lehet, de ha ezt nem tudja az ellenzék megugrani, akkor – köztünk szólva – elmehet a sunyiba. És oda a választóik fogják elküldeni, nekik pedig mindig igazuk van. Értem, hogy új helyzet van, és mindenki akar még három alpolgármestert, ez belefér. De ha nem tudunk arról beszélni, hogy ezt a várost közösen hogyan változtassuk meg, akkor a történelem ítélőszéke előtt szar emberek leszünk.

Ön el fog tudni vinni négyszázezer szavazót?

Egyedül talán nem, de van politikai stratégiám arra, hogyan lehet ezt megtenni.

És vajon Kálmán Olgának is van erre stratégiája?

Ki tudja? Én nem. Szerintem Budapest komoly dolog, én komolyan is veszem. Ezért egy ilyen stratégiát az ember nem tud megírni egy hét alatt, vagy akkor zseni. Vagy nincs neki ilyen, vagy politikai zsenivel állunk szemben, és akkor ez kiderül az előválasztáson.

És mi történik akkor, ha az előválasztást olyan ember nyeri meg, aki több elkötelezett baloldalit tud mozgósítani, mint függetlent? Csalódásként fogja megélni, ha valaki legyőzi önt az előválasztáson, de veszít Tarlóssal szemben?

A csalódás rossz szó. Baromi pipa leszek, ha a kis küzdelmeinkre rámennek a nagy ügyeink. Én ezt a dolgot úgy élem meg, hogy két szempontból is az történik, amit mindig is akartam. Az egyik, hogy van teljes ellenzéki egység, aminek egyszerűen nincs alternatívája. Most előjön belőlem az egyetemi adjunktus a politológia tanszékről. Mindig, amikor választásokat tanítunk, azt mondjuk, hogy a választóknak és a pártoknak két választást kell elveszteni ahhoz, hogy rájöjjenek, mi a rendszer logikája. Hát jó reggelt kívánok. A másik, hogy van egy sokszínű ellenzékünk, amely demokratikusnak nevezi magát a Fidesszel szemben, így nem lehet elitistán kezelni a jelölteket. Nekem már az politikai győzelem, hogy van előválasztás, hiszen 2015 óta mondom, hogy legyen. Még nagyobb személyes győzelem, ha azon sok demokrata vesz majd részt.

Régóta ismeri Gyurcsány Ferencet?

Felületesen talán kábé tíz éve, jobban nem olyan régóta. És még mindig ismerkedünk, úgy tűnik nekem…

Tehát évek óta biztosan.

Nem tudom, mikor beszéltünk először, talán parlamenti képviselőként.

Mennyire bízik abban, hogy azt a megállapodást, amelyet most kötöttek, hogy ha megnyeri az előválasztást, a DK visszaáll ön mögé, be fogja tartani, és nem lesz egy újabb húzása, amikor meglátja a lehetőséget?

Nincs más lehetőségem, mint száz százalékig megbízni ebben. Ha az előválasztás éjszakáján elküldi ugyanazt az SMS-t, mint amit az EP-választás éjszakáján küldött, rendben is vagyunk.

Mi volt ebben az SMS-ben?

Maradjunk annyiban, egy világos, támogató üzenetet küldött a DK elnöke.

Mit tart Kálmán Olga legerősebb jelölti tulajdonságának?

Azt hogy ismert, nyilvánvalóan jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, nő, és valami új egy olyan helyzetben, amikor az emberek unják már az egészet.

És mi a legrosszabb tulajdonsága?

Minden, amit nem soroltam fel, az valószínűleg hiányzik.

Lehet valaki jó polgármester városvezetési tapasztalat nélkül?

Én nem hiszek ebben. Mondtam, Budapest komoly dolog, hatalmas kihívásokkal, komolyan kell tehát venni. Ehhez vagy felkészültség, tapasztalat kell, vagy valami eddig nem látott zsenialitás.

Tehát ha Kálmán Olga zseni, akkor jó főpolgármester lesz, ha nem zseni, amire azért nagyobb esély van, akkor nem lesz jó főpolgármester?

Nézze, nem is a szakmai tapasztalatról beszélnék elsősorban, hanem a mentális és politikai készenlétről. Most itt beszélgetünk júniusban, lesz néhány hónap múlva valaki, aki egy kétmilliós várost vezet, és oda meg kell érkezni. Nem lehet úgy, hogy keressük a bejáratot a Városházán. Ha valaki elindul, akkor – és most próbálok nagyon diplomatikusan fogalmazni, mert Olgát nagyon régóta ismerem, és közöttünk nagyon jó a viszony – vagy nagyon hamar kell elindulnia, vagy baromi gyorsan kell mennie.

Ha az ember megnézi a programokat, vagy azt, amit programként mondanak, akkor az látszik, hogy nagyon erős átfedések vannak. Mi az, amit Karácsony Gergely kitalált Budapestre, és senki más nem kínálja?

Én ismerem Horváth Csaba, a Momentum programját és a saját programomat, ezek között nagy átfedések vannak, valóban. Kálmán Olgáét meg nem ismerem. Az enyémnek minden ismert programnál jóval markánsabb a zöld és a baloldali karaktere. Kis túlzással azt mondhatnám, hogy én Jávor Benedek 2010-es programjával kampányolok. Az a helyzet ugyanis, hogy a zöldpolitika azóta a kertek aljáról beérkezett a politikai középre. Az emberek közben rájöttek arra, hogy ez nem úri huncutság, hanem a város, amelyben élünk, már a gyerekeink számára élhetetlen lesz. Az én programomban vannak olyan pontok, amelyeket máshol nem látok. Az a helyzet, hogy ez a város kettészakadt, és olyan magánvagyonok jöttek létre, amelyek semennyire nem részei a közösségnek. Van három dolog, abból kettőről beszélek most, egyet későbbre hagyok. Az egyik, hogy létrehozzuk a város legnagyobb telepített parkerdejét, a Budapesti Nagyerdőt Csepelen és a Ferencvárosban; új tüdő, tisztább levegő, jobb élet, összekötve a külvárost a belvárossal. A másik, hogy

indokoltnak gondolok egy nagyon magas szinten, vagyis a NER-kegyeltekre szabott adót, nevezzük Tiborcz-adónak amelyet ezekre a magánvagyonokra kivetünk. Az, hogy a félmilliárdos ingatlanvagyonok nem adóznak, szerintem egyszerűen nem oké.

Ez ugye kerületi hatáskör. Nem lesznek nagyobb egyenlőtlenségek attól, hogy az I. és a XII. kerületben, amelyekben jó eséllyel marad a Fidesz, nem lesz ingatlanadó, pont a leggazdagabb kerületekben?

Egyrészt az I. és a XII. kerületben verhető a Fidesz. Átalakult a társadalom, és szerintem ma az ellenzékre már bizonyos szempontból a városi középosztály szavaz, aki utálja ezt az Európa-ellenes, visszafele mutogató politikát. Nem akarok demagóg lenni és azt mondani, hogy akkor is fizetni fognak, hiszen ez kerületi ügy, de akkor védjék meg a fideszesek, hogy ezt miért nem akarják. A főváros és a kerületek viszonyát úgynevezett Budapest Alkotmányban rögzítjük majd, ennek lesz része, hogy visszaszerzünk több milliárdot a NER-lovagoktól, amit bérlakások építésére, felújítására költünk.

Kiemelt kép: Farkas Norbert /24.hu