Szembenéztek egymással, majd kezet fogtak a balhézó fradisták a bíróságon

2017 novemberében, nagyjából három és fél év után, visszatértek a ferencvárosi ultrák, akik a vénaszkenner miatt bojkottálták a mérkőzéseket, az Üllői útra. A klubelnökkel, Kubatov Gáborral sikerült megegyezniük a beléptetésről és más vitás kérdésekről, de várható volt, hogy visszatérésük nem lesz konfliktusmentes. Távolmaradásuk idején ugyanis a B-középben átvette az irányítást a Hallhatatlanok csoport vezetője, Paróczai Dávid, ismertebb nevén Bonyha, akit ezért az ultrák közül sokan árulónak tartottak.

A balhé nem is maradt el: a Debrecen elleni mérkőzésen verekedés tört ki, Paróczai a büfé előtt két kést vett elő, és azzokkal sebesüléseket okozott, őt és társát pedig kis híján meglincselték. Paróczai nyolc napon túl, a másik sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el. Az ügyészség 17 embert – akik közül 16 megjelent a szerdai tárgyaláson – maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés kísérletével, aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntettével, valamint csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdasággal vádolt meg.

Még csak sértően se nézzenek rá

– figyelmeztette a bírónő a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a vádlottakat, mielőtt Paróczai belépett a terembe.

A bíróság épületének földszinti terme előtt 6-7 készenléti rendőr állt, de hamar kiderült, hogy nem lesz szükség rájuk.

Sem sérelem, sem harag nincs bennem, ez így alakult, sem ők nem tudják visszacsinálni, sem én. Ők is, és én is hibáztunk

– kezdte tanúvallomását Paróczai, aki szerint hiba volt késsel mennie a meccsre.

A parkolóban leálltam az autóval, de a pulcsim zsebében bent maradtak a késeim. Már a stadionnál vettem észre, lusta voltam visszafordulni, beraktam a cipőmbe és bevittem magammal.

A mérkőzés félidejében lement a büféhez, ahol megjelent egy nagyobb társaság, Bonyha pedig állítása szerint erre rosszul reagált.

Ha nem veszem elő a kést, minden másképp alakul

– mondta. Körülbelül 15 ember eshetett neki, de mivel gyorsan történt minden, az összes részletre nem emlékszik. Az rémlik neki, hogy a legtöbb támadójának el volt takarva az arca.

Paróczai azt mondta, nem gondolja, hogy rossz viszony lett volna a kint maradók és az általa vezetett, meccsre járó Hallhatatlanok szurkolói csoport között, habár hozzátette:

Az interneten fenyegetőztek semmitmondó emberek. De hát amelyik kutya ugat, az nem harap.

A szakértői vélemény szerint Paróczai összesen kilencven kisebb-nagyobb ütést-rúgást szenvedett el, arccsontja, orra eltört, de a sérülései nem voltak életveszélyesek, a maradandó sérülés esélye azonban fennállt. A vád szerint a lincselést aljas indokból követték el, de ezt maga a sértett cáfolta:

Inkább alkoholos befolyásoltságról lehetett szó. Szerencsétlen helyzet volt, senki nem így akarta. Azóta is járok meccsre, nem volt semmi konfliktus, rendeződött a viszony.

Meghallgatását azzal zárta, hogy megbocsájt mindenkinek, nincs benne harag. Ezt követően a 16 vádlott, köztük azok is, akik Paróczait nem bántották, egyenként kezet fogtak vele.

Paróczai korábbi, írásos vallomásában még az szerepelt, hogy hallotta, ahogy a felé induló tömegből valaki azt kiabálja: „Ott van, öljük meg!” A szerdai tárgyaláson viszont már azt állította, nem biztos, hogy hallott ilyet.

A másik sértettet, N. A.-t is tanúként hallgatták ki. Meggyőződése, hogy őt azért támadták meg, mert Bonyhát elkísért a meccsre. Ő is azt mondta, hogy nincs benne harag, majd ő is kezet rázott a vádlottakkal. A nyolcadrendű vádlott azt is elmondta, hogy

sajnos nem lehet visszacsinálni a történteket, de bocsánatot kérek. Úgy gondolom, még tiszteletet is érdemel N. A., hogy kiállt a barátja mellett.

Elveszett kontroll

Tavaly év végén 11 vádlottat már meghallgatott a bíróság, szerdán további öt szurkoló írásos vallomását ismertették, valamint elemezték a verekedésben való szerepüket. A bizonyításra a bíróság két, a stadionban készült felvételt is használt, de az egyiken az érintettek beazonosítása igen nehéz, mivel a biztonsági kamerát egy oszlop mögé helyezték el. Így nem egyszerű megmondani, kinek mekkora szerepe volt Paróczai megverésében. Az is nehezítette az azonosítást, hogy sokan csuklyát viseltek, és a szünetben át is öltöztek, így biztosan nem sikerült minden verekedőt azonosítani.

A vádlottak nagy része elmondta, hogy semmilyen szurkolói csoportnak nem tagja, véletlenül keveredtek bele a verekedésbe. A legtöbben azzal védekeztek, hogy miután meglátták a kést, úgy érezték, tenniük kell valamit.

Amikor megláttam Bonyha kezében a két kést, elvesztettem az önkontrollt

– mondta az egyik vádlott.

Akadt olyan is, akinél viszont az egyik felvételen egyértelműen látszott, hogy többször is megrúgta a földön fekvő sértettet.

Ítélet április végére várható.

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu