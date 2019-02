Két anya ötlete új világot nyithat ki a kisgyermekes családok előtt

Két fiatal édesanya szerette volna, hogy egyszerűbb legyen gyerekekkel rátalálni a közös élményekre, így jött létre az under5.hu, az első babaprogram-kereső oldal.

Ha megpróbálnánk összeszedni, mely kérdések hangzanak el leggyakrabban a mindennapokban a gyermekes családokban, akkor a „Mi lesz ma az ebéd?” és a „Megetted az uzsonnádat?” társaságában valószínűleg a rangsor élén végezne a „Na, hova menjünk ma?” felvetés is.

A kérdésre adott válaszhoz szeretne segítséget nyújtani két édesanya: Janzsó Dóri és Bedő-Huszár Zsuzsi ezért úgy döntött, létrehoz egy platformot, hogy az egészen kicsi gyerekek és szüleik könnyebben találhassanak vonzó programokat. Ennek köszönhetően jött létre az under5.hu, az első babaprogram-kereső oldal.

Az under5 segítségével mindenki megtalálhatja a családjához leginkább illő foglalkozásokat és programokat, így ahelyett, hogy a szülők órákon keresztül egy képernyő előtt görnyedve próbálnak lehetőségek után kutatni, ezt az időt már a gyermekükkel közösen tölthetik.

Dórinak és Zsuzsinak egyaránt 2017-ben született kisfia, akkoriban született meg vállalkozásuk alapgondolata is. Amikor anyává váltak, hamar megtapasztalták ennek az új létformának a szépségeit és nehézségeit is, a közös játszóterezések és babakocsi-tologatások során pedig sokat ötleteltek azon, hogyan lehetne megoldást találni a mindkettőjüket érintő problémákra.

Te honnan tudtál arról, hogy hol van babaúszás vagy baba-mama torna?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések tucatjai hangzottak el beszélgetéseik alkalmával. Világossá vált számukra, hogy egyáltalán nem egyedi problémával állnak szemben, más szülők is ugyanezzel küzdenek.

Ezen felbuzdulva kezdtek el azzal foglalkozni, mi lenne, ha létrehoznának egy teret, ahol bárki találhat információkat arról, hova lehet menni babával, kisgyermekkel. Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtek el dolgozni a projekt koncepcióján, az előkészületek során sok szülővel beszélgettek, hogy a legjobb megoldást találják meg.

Már nem olyan, mint a gyerek előtt, amikor, ha egy étterembe akartál menni, öt percre tíz lehetséges helyet találtál. Néha úgy érzem magam, mint egy felfedező

– mondta Dóri, hozzátéve, hogy kisgyermekkel rengeteg szempontot kell szem előtt tartani a választásnál, sőt, kis túlzással magánnyomozóvá kell válni, ha valaki egy jó helyet vagy programot szeretne megtalálni. Arról nem is beszélve, hogy egy babával otthon maradó szülő nem a világ legtöbb szabadidejével rendelkező embere, így még inkább elfecsérelt idő órákig egy képernyő mögött ülve böngészni a lehetőségeket, amikor ugyanezt az időt már azzal is tölthetné, hogy a babával együtt csinál valamit.

Amikor megfogalmazódott a platform ötlete, Dóri és Zsuzsi elkezdte felvenni a kapcsolatot különböző foglalkozástartókkal is. A partnerek keresése során szembesültek vele, hogy mennyi élményekkel teli program érhető el kisgyerekeknek és szüleiknek, így számtalanszor tették fel a kérdés: „itt van ez a nagyszerű foglalkozás, miért ilyen nehezen találtam rátok?”

Az édesanyák élményeit hallva kicsit úgy tűnik, mintha eddig egymástól szinte teljesen elszigetelten létezett volna a kisgyermekes szülők és a nekik szóló programok világa.

Sokkal több és változatosabb foglalkozás van a kicsiknek és szüleiknek, mint amikről hallunk, akár a közelben is, csak ezekről nem tudunk. Célunk, hogy segítsük ezeket a foglalkozásokat, helyeket láthatóvá tenni, hogy a szülők bátran kimozdulhassanak a kicsivel

– fogalmazott Dóri.

A projekt indulása idején eleinte olyan helyszíneket kerestek fel, amikről úgy gondolták, kulcspartnereik lehetnek. Mindenhol lelkesen fogadták őket, mondván, mennyire hasznos ez a kezdeményezés, hiszen nekik is szükségük van egy ilyen felületre. Mindannyian lelkesen együttműködtek, megosztották, nekik mi a fontos, mivel tudnák segíteni a munkájukat.

Ezek a visszajelzések nekünk rengeteget jelentettek, mivel nem akartuk, hogy az legyen, hogy sétáltatás közben megálmodtunk egy projektet, amiről aztán kiderül, hogy rajtunk kívül a világon senkinek nem jó

– jegyezte meg Zsuzsi, mondván, olyat szerettek volna alkotni, ami tényleg hasznos nemcsak a szülők, hanem a szolgáltatást nyújtók számára is. Arról nem is beszélve, hogy mára már kutatások tucatjai bizonyítják, hogy az első gyermekévek mennyire fontosak a kognitív, érzelmi és szociális fejlődés szempontjából is, így minden szülő azt szeretné, hogy minél többet megadjon a gyermekének ilyen téren, magyarázta Dóri.

Ám ahány ház, annyi szokás, így eltérőek a preferenciák arra nézve, ki milyen programokat tart legmegfelelőbbnek. A két édesanya úgy látja, választék van bőven, így missziójuk, hogy az első gyermekéveket minél könnyebbé tegyék, és a családok saját ízlésük szerint dönthessenek arról, hova szeretnének menni, és ne elégedjenek meg azzal, ami éppen szembe jött velük.

Abban hiszünk, hogy otthon is szuper dolgokat lehet együtt csinálni a gyerekkel, viszont van egy természetes vágyunk arra is, hogy közösségben legyünk, új dolgokat tanuljunk, kimozduljunk. Mi ebben szeretnénk segítséget adni a kisgyerekes szülőknek

– fogalmaztak a platform alapítói.

Az under5 oldalán megtalálható programok pedig közel sem csak anyukáknak szólnak, ahogy Zsuzsi is mondta, a közös élményszerzés szempontjából ugyanolyan fontos, amikor egy apuka viszi el kislányát vagy kisfiát játszóházba, vagy babaúszásra. „Ezek az alkalmak életre szóló élményt adnak, nem csak arról szólnak, hogy befizetem egy órára, addig se kiabál a gyerek” – tette hozzá.

Az oldal hivatalosan a januári kampánnyal indult el, és már most több mint húsz partnerrel dolgoznak együtt, de csak február első hetében négy megkeresést kaptak olyan szolgáltatóktól, akik szeretnének csatlakozni hozzájuk. A programokat látva pedig sokszor még Dóri és Zsuzsi is rácsodálkozik, hogy

úristen, ilyen van?

Csak néhány példa a teljesség igénye nélkül: baba-mama horgolás, kertészklub, babajelelés és babajóga is szerepel a lehetőségek között, de nagy kedvenc az úgynevezett zenebölcsőde is, ahol a gyerekek egészen kicsi kortól ismerkedhetnek meg a csellóval.

A különböző foglalkozásokon túl fontos partnereik azok a közösségi helyek is, ahová a szülők babával is be tudnak menni, megihatnak egy kávét, miközben a gyermekük tud játszani. Ezeket a tereket lelkesen keresik azok a szülők, akik félnek, hogy miután kisbabájuk lett, otthon ragadnak, vagy esetleg még a játszótér marad számukra.

Ezeknek a közösségi helyeknek nagy szerepe van abban, hogy szervezzék az életet helyi szinten. Olyanok, mint egy kocsma, csak ezek a babakocsmák délelőttönként

– mondta Dóri.

Az under5 egyelőre Budapestre és környékére koncentrál, de a cél, hogy országosan elérhető legyen. Már most úgy tűnik, nem csak a fővárosban van erre igény, hiszen nemrég például Miskolcról jelentkeztek be náluk azzal, mennyire örülnek a kezdeményezésnek, mikor lesznek elérhetőek az ottani programok.

Az elsődleges célkitűzés jelenleg, hogy az események minél szélesebb tárházát tudják biztosítani, illetve minél több kisgyermekes szülőhöz eljuttassák a platformot.

Amit a legtöbb helyről megkaptunk az oldallal kapcsolatban, az egy szóban úgy foglalható össze: hiánypótló

– közölte Dóri. Az adatbázis pedig folyamatosan bővül, a programok pedig több szempontból is kereshetők, akár életkor, kategória, helyszín vagy időpont szerint. A közeljövőben tervezik a honlapi véleményezés fejlesztését is, hiszen úgy érzik, ők nem tudják kiválasztani a legjobb programot az egyes szülőknek, de egy közösség értékelései alapján már könnyebbé válhat a választás.

Természetesen a két édesanyának is megvannak a kedvenc programjai, Zsuzsi a hordozós tornát emelte ki, ami lényegében arról szól, hogy a mozgás ideje alatt az anyukák egy hordozóban tartják magukon a gyermeküket. Ez mindkettőjüknek élmény, hiszen az anya végre mozoghat, a baba előtt pedig kitárul a világ.

Dóri féléves kisfiával egykor babajelelésre járt, három hónapon át minden kedden ez volt a program, ha esett, ha fújt. Utólag úgy érzi, már önmagában beletanulni ebbe a világba rendkívül érdekes volt, ráadásul a közösség is nagyszerű volt, a hatást pedig jól mutatja, hogy kisfia még most, több mint egy évvel később is használja a jeleket. Zsuzsi pedig elmondta a legfontosabb sikerélményei egyikét is: