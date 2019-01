Hadházy reagált arra, hogy Bayer 5 forintosokban fizetné ki a 300 ezer forintot

Ahogy korábban megírtuk, Hadházy Ákos személyiségi jog megsértése miatt indított pert Bayer Zsolt ellen, a pert első fokon már tavaly márciusában megnyerte, a másodfokú döntés most helybenhagyta azt, így jogerős lett.

A döntés értelmében a perköltségen túl Bayernek 15 napja van arra, hogy fizessen 300 ezer forintot a független képviselőnek, akitől levélben kell bocsánatot kérnie, és a levelet blogján harminc napon át kell elérhetővé tennie.

A publicista a döntésre azt reagálta, hogy a 300 ezer forintot 5 forintosokban fogja kifizetni és zsákban önti a kertjébe, hogy vegyen magának zoknit, de a bírósági ítélet ellenére nem kér bocsánatot.

Hadházy erre csütörtök délután közölte:

Hozzátette, annyi időre Bayer bemehet majd a kertjébe, hogy az ötforintosokat összeszedje, majd megjegyezte:

Igaz, kulcsuk is van a kertkapuhoz, így jutottak be pár hete a TV2-nél dolgozó elvtársai is a családomat zaklatni.