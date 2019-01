Országos demonstráció jön, ultimátumot kapott Orbán

Több mint tízezer ember tüntetett szombaton Budapesten, miután a szakszervezetek, a diákok, a civil szervezetek és az ellenzéki pártok újabb demonstrációt szerveztek a Munka Törvénykönyvének módosítása ellen.

Rabszolgatörvény: több vidéki városban is utcára vonultak az emberek

A tömeg a Hősök terén gyülekezett, majd a belvároson keresztül vonult a Kossuth térre, amelyet teljesen megtöltöttek a demonstrálók. A tüntetésen több mint egy tucat felszólaló volt, ez, illetve az erős és hideg szél többeket elriasztott, de igen sokan kitartottak.

A szombati tüntetés egyik legfontosabb fejleménye, hogy a szakszervezetek ultimátumot adtak Orbán Viktornak.

E szerint kedden személyesen nyújtják át a követeléseiket a miniszterelnöknek és felszólítják, hogy onnantól számítva öt napon belül állítson fel egy tárgyalóbizottságot a kormány részéről. Amennyiben ez nem teljesül, sztrájkkal bénítják meg az országot.

Bejelentették azt is, hogy január 19-re, szombatra, országos demonstrációt szerveznek.

A felszólalók beszédeikben is rendre az összefogásra, a szolidaritásra és a szerveződésre szólították fel a hallgatóságot.

A világ nem lehet a populistáké, Magyarország nem lehet Orbán Viktoré és erős nők nélkül nincs rendszerváltás,

mondta Szél Bernadett volt LMP, jelenleg független országgyűlési képviselő. Molnár Csaba (DK) arról beszélt, hogy itt az idő, hogy a nép visszavegye a rendszernek kölcsönadott hatalmat.

Törley Katalin (Tanítanék Mozgalom) azt mondta, hogy aki nem tud sztrájkolni, az segítsen mindenkivel megértetni, hogy szükség van az országos munkabeszüntetésre, Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke pedig kijelentette:

Addig fognak minket kizsigerelni, amíg hagyjuk.

A tüntetés este fél 7-kor nagyjából befejeződött, bár legfeljebb száz ember még átsétált a Jászai Mari térre és megpróbálták elfoglalni a Margit hidat, de legalábbis feltartóztatni a forgalmat. Ezt azonban a rendőrség nagyon gyorsan beszüntette. A tüntetés különösebb atrocitás nélkül zajlott le, egyelőre nyoma sincs a korábban látott könnygázas jeleneteknek.

A budapesti mellett több vidéki helyszínen is volt demonstráció, Debrecenben és Szolnokon is több százan tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, tüntettek Hódmezővásárhelyen is, a komlói Fidesz-irodát pedig hógolyóval dobálták meg.

