Biztonságosabb autóra váltanál télre? Ezek közül a hitelek közül érdemes válogatnod (X)

Nem kell, hogy egy vagyonba kerüljön a kockázatos hitel. Ezek a legkedvezőbb hitelajánlatok novemberben, akár használt autó vásárlásához is!

Magyarország használt autóban utazik, ez nem kérdés. A lakosság elsöprő többsége választja a 4-5 milliós új gépjárművek helyett a másfél-kétmilliós ársávban található megbízható, de használt autókat.

Ugyanakkor sokak nem rendelkeznek a vásárláshoz szükséges megtakarítással és ilyenkor fordulnak a pénzintézetekhez segítségért. A Bank360 pénzügyi szakportál szerint az alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően igen szerencsés helyzetben van az, aki kölcsönből akarja most megoldani az autócserét.

Szabadon, bármire

A szakportál szerint a legtöbben szabad felhasználású személyi kölcsönt keresnek, ha használt autó finanszírozása után néznek. A hitel nem ok nélkül népszerű a lakosság körében: akár 10 millió forintot is felvehetünk jövedelemfedezettel, így nem teszünk kockára ingatlant. A kiszámíthatatlan kamatváltozást is elkerülhetjük, mivel a hitelek többsége fix kamatozású, azaz nem változik a törlesztőrészlet nagysága a futamidő alatt.

A Bank360 kalkulációi szerint elérhető akár 10 százalék alatti THM is, ami a korábbi évekhez képest kifejezetten alacsony költségeket jelent a hitelfelvevőknek.

A személyi kölcsön további előnye, hogy – nevéhez hűen – teljesen szabadon használhatjuk fel arra, amire csak szükségünk van, anélkül, hogy el kellene számolnunk a bank felé. Így tehát finanszírozhatunk belőle használtautó-vásárlást is, ráadásul, ha marad az igényelt hitelösszegből, azt fordíthatjuk a gépjármű forgalomba állítására is.

A Bank360 hitelszakértői megjegyzik: ma már több bank is kínál online hitelfelvételt, így akár otthonról, a laptop előtt, kevesebb mint egy óra alatt a miénk lehet a kiszemelt kölcsön, ha megfelelünk a feltételeknek.

Bankváltás nélkül, alacsony jövedelem mellett is

A pénzintézetek ma már versengenek az ügyfelek kegyeiért, így nem nehéz kifogni egy-egy jobb ajánlatot. Még abban az esetben is nagyszerű kamatokkal találkozhatunk, ha nem akarunk a bank ügyfelei lenni és az igazolt havi nettó jövedelmünk sem kiugróan magas.

Nézzük meg, hogy ilyen feltételek mellett milyen hitelkonstrukciók jöhetnek szóba, ha kiszámítható kölcsönt keresünk, azaz végig fix kamatozást, és a kiszemelt járgány nem kerül többe, mint 2 millió forint. Példánkban legfeljebb havi 70 000 forintos törlesztőrészletet tudunk bevállalni.

Ilyen feltételek alapján a Bank360 személyi kölcsön kalkulátora szerint a Cetelem akciós Saját Ritmus személyi kölcsöne lehet a legkedvezőbb: a THM 11,12 százalék, a törlesztőrészlet pedig havonta 64 441 forint a 36 hónapos futamidő végéig jövedelemátutalás nélkül. Ráadásul a Cetelem a január 8-ig leadott sikeres igénylések mellé most 20 000 forint értékű online ajándékutalványt is ad, amelyet az emag.hu weboldalán használhatunk fel.

Szintén nagyon előnyös konstrukció a Raiffeisen személyi kölcsöne, igaz, csak új ügyfelek érhetik el a 12,73 százalékos THM-et, amivel a havi törlesztőrészlet 65 430 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig a 36. hónap végén 2 386 680 forint. Ez közel 50 000 forinttal nagyobb költséget jelent, mint az előző esetben, ahol a teljes visszafizetendő 2 339 876 forint.

Teljesen online hitelfelvételt kínál a K&H Bank: személyi kölcsöne 2 millió forintos hitelösszegre 14,34 százalékos THM-mel vehető igénybe, a törlesztő így 67 378 forint, a teljes visszafizetendő pedig 2 442 492 forint.

Egy kalkulátor használata mindig segíthet

Ahogy az a Bank360 összehasonlításán is látszik, nagyon óvatosnak kell lennünk, ha hitelt akarunk felvenni. Ahogy az autót is megvizsgáljuk kívül-belül, akár napokon keresztül, úgy érdemes a hitel kiválasztását is ugyanilyen alapossággal kezelni. Hiszen láthatjuk: a három legjobb ajánlat ugyanazon feltételek mellett végül nem kerül ugyanannyiba. A legkedvezőbb és a harmadik legkedvezőbb ajánlat között 102 616 forint a különbség. Ennyit spórolhatunk tehát, ha odafigyelünk és egy hitelkalkulátor segítségével hasonlítjuk össze a kölcsönöket.