Komoly gondja lehet a kiskereskedelemnek (X)

Egyre nagyobb problémát jelent a képzett szakemberhiány a kereskedelemben. A megoldás az automatizáció és a modernizáció lehet.

A szakképzett munkaerő hiánya komoly fejfájást okoz a retail szektorban is. A munkabér jelentette többletteher, a folyamatos képzések, ellenőrzések mind-mind olyan kiadást jelentenek, melyek elvonják a fejlesztések elől a forrásokat. Fejleszteni márpedig kell, mert nem csak az marad le aki megáll, hanem az is, aki lassabban halad.

Nemzetközi retail felmérések szerint a vásárlók több mint 50 %-a a hosszú kasszazónában töltött várakozást nevezi meg a legnagyobb problémának. A hazai helyzetet tovább súlyosbítja a munkaerőhiány miatt nem üzemelő kasszasorok jelenléte.

Az üzemeltetők és a vásárlók problémájára az önkiszolgáló kasszamegoldások jelenthetnek komplex és gyors megoldást, melyet hazánkban a Szintézis ZRt., mint magyar tulajdonú IT cég terjeszthet el széles körben. Az önkiszolgáló kasszák gyorsítják a kasszazónát, felszabadítják/kiváltják az emberi munkaerőt (akik a magasabb szintű kiszolgálással foglalkozhatnak) és növelik a vevői lojalitást (do it yourself elv), valamint a készpénz és/vagy bankkártyás választható fizetési móddal nem zárnak ki az automata kassza sorból sem vevői szegmenseket.

A lassú kiszolgálás mellett a termékek hiányos vagy nehezen azonosítható árjelölése, valamint félrecímkézés jelenti a legnagyobb bosszúságot a vevők számára. Az árcímkézés különösen érzékeny terület, hiszen a hagyományos papír alapú címkézés rengeteg humánerőforrást igényel és nagy az emberi hibázás lehetősége. A hibák pedig nem csupán hatósági bírságokat vonnak maguk után, de a vásárlói lojalitást is csökkentik.

Erre a problémára ad választ a Pricer elektronikus polccímke rendszer, amely világviszonylatban is piacvezető, köszönhetően stabilitásának és innovatív plusz szolgáltatásainak. Az elektronikus polccímkével egy kattintással frissítheti az üzlet (vagy üzletek) összes árcímkéjét a hibázás lehetőségét kizárva. Nincs nehezen látható/beazonosítható címke, ráadásul a Pricer rendszere remek marketing eszköz is. Bolton belüli “GPS-ként” segíti a vásárlókat megtalálni a kívánt termékeket, vagy 10 méterről is látható villogással hívja fel magára a figyelmet, így plusz hangsúlyt biztosítva az akcióknak. Hazánkban több mint 11 éve üzemelnek Pricer polccímkék (sok közülük az eredeti elemgarnitúrával). Az átadott polccímkék száma meghaladja az 1 milliót, melyek megtalálhatók például az Euronics, Praktiker, CBA, Príma, Reál üzleteiben is. Megbízhatóságát hűen tükrözi, hogy már ipari gyártósorokon is megjelent, mint ipari kijelző.

Egyértelműen látszik, hogy a kereskedelem jövője az automatizálásban és a modernizálásban rejlik.



Forrás: www.szintezis.hu

Forrás: www.pricer.hu