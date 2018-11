Új légitársaság reptet Budapestről

Az október 28-i csendes start után november 8-án hivatalosan is elindult az Air France újgenerációs légitársasága, a JOON első járata a párizsi Charles de Gaulle (CDG) repülőtérről Budapestre. Az ünnepélyes járatindításon a francia nagykövet mellett részt vett az Air France KLM regionális vezérigazgatója, a Budapest Airport vezérigazgatója és a JOON vezérigazgatója is.

Két repülőgép is Budapesten szakította meg az útját

A téli menetrend kezdetétől a korábban az Air France által üzemeltetett járatokat – naponta háromszor – immár a 2017-ben indított JOON repüli a magyar és a francia főváros között. A járatok természetesen továbbra is a már megszokott kényelmes átszállási lehetőségeket biztosítják az Air France és KLM kiterjedt útvonalhálózatára.

Az ünnepélyes járatindításon, amelyen természetesen nem maradhatott el a repülőtéri tűzoltók által biztosított vízsugár-köszöntés sem, részt vett Pascale Andréani, Franciaország budapesti nagykövete, Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója, Thijs Komen, az Air France KLM a régióért felelős vezérigazgatója, valamint Jean-Michel Mathieu, a JOON vezérigazgatója is.

Nagy öröm számunkra, hogy a JOON, az Air France testvér-légitársasága az elsők között Budapestet választotta a Párizsból elérhető úticéljának

– emelte ki Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója.

Biztosak vagyunk abban, hogy a magyar utazók körében is népszerű lesz a légitársaság, amely fiatalos, lendületes arculatával és szolgáltatási színvonalával valami egészen újat kínál a piacon. A JOON megjelenésével 16 %-kal nőtt az utasok rendelkezésére álló férőhelyek száma a Budapest-Párizs vonalon. Erre a bővítésre biztosan lesz is kereslet, hiszen a két főváros között évente mintegy hatszázezren utaznak, és ez az utasszám folyamatos növekedést mutat; az idei év végére elérheti a hétszázezer főt is.

Jean-Michel Mathieu, a JOON vezérigazgatója hozzátette:

Nagyon büszke vagyok arra, hogy a JOON, az Air France újgeneraciós légitársasága repül ebbe a gyönyörű városba Európa szívében. A JOON lehetővé teszi az Air France számára az útvonal további sikeres működését. Ezen a télen napi három járattal, a 2019-es nyári menetrendtől kezdve pedig napi 4 járattal, 16%-kal több ülést biztosítunk az utasoknak.

A JOON új színt hoz a légitársaságok világába, szolgáltatásait a legújabb utazási trendeknek és igényeknek megfelelően alakították. A Budapest-Párizs járat is egy intenzív terjeszkedés része, a magyar fővárossal egyidejűleg pedig a fjordok kapujaként emlegetett norvég Bergen felé is nyit a JOON.

Az újabb járatnyitási hullám a nyári bővítést követi: több hosszú távú JOON-járat indult Párizsból Kairóba, Fokvárosba, Fortalezába, Mahéba és Mumbaiba az elmúlt szezonban, de Berlin, Barcelona, Porto és Lisszabon mellett immár Rómába, Nápolyba és Isztambulba is repülhetünk a JOON járatain. 2019 nyarától Ecuador fővárosába, Quitóba is utazhatunk Párizsból, ahogy a karib-tengeri Saint-Martin szigetére is, az európai desztinációk sorához pedig Madrid, Stockholm, Prága és Manchester csatlakozik 2019 nyarától.