Rendesen megizzasztotta a HírTV Kósa Lajost a 82 éves anyja cégének luxus BMW-i miatt

Kedd délelőtt számoltunk be arról, hogy Kósa Lajos 82 éves édesanyjának sertéstenyésztéssel foglalkozó cége három nagy értékű járművet is lízingel, köztük egy éppen ugyanolyan motort (BMW K1600-as), amivel a Fidesz országgyűlési képviselője megjelent a kormánypárt tavaly szeptemberi kihelyezett frakcióülésén. Megírtuk, hogy az akár 9 millió forintos motor mellett a korábban 123 milliós vissza nem térítendő brüsszeli támogatást elnyerő cég birtokában kettő darab BMW 530e iPerformance típusú, hibrid meghajtású felső-középkategóriás autót is van, amelyek ára elérheti a 25 millió forintot.

Ez követően Kósa Lajos a nemrég ismét kormánypártivá vált Hír Televízió vendége volt, ahol miután több mint 10 percen át beszélhetett a migrációról, megkérdezték őt édesanyja cégének BMW-iről. Az egész ügyet körülbelül fél perc alatt elintézték. Kósa Lajos a következőket állította:

Anyukám csak 50 százalékos tulajdonosa a cégnek.

Elmondta, hogy szerinte nem rendhagyó dolog az, hogy egy társaságnak vannak céges járművei. Ezekhez:

Pont annyi közöm van, mint a MOL-elnök autójához.

Majd miután semmit nem cáfolt cikkünk tartalmából közölte:

Fake news, nem is értem.

A HírTV riportere ezzel elintézettnek látta az ügyet, és arról már elegánsan nem faggatta Kósát, hogy vajon honnan lehetett a nyugdíjazása előtt védőnőként, majd bölcsődei vezetőként dolgozó Kósa Lajosnénak 2015-ben 45 millió forintja, amit befizetett a disznótenyésztő cégbe.

