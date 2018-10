Lázár és Márki-Zay a helyi sajtóért is küzd

Megvált cégtulajdonától a hódmezővásárhelyi rádiót évtizedek óta vezető Égető Gyula. A régi és az új tulajdonosok egyaránt Lázár Jánoshoz köthetők. Márki-Zay Péter polgármester szerint a fideszes közgyűlés gazdaságilag ellehetetlenítette a rádiót, a helyi Fidesz vezetője szerint viszont mindez hazugság. Márki-Zay szerint Lázár saját médiát épít a körzetében, mert az országosban nem bízik. Az új tulajdonosok pedig arról beszélnek: őket kizárólag üzleti célok vezérelték a vásárlásban.

Eladta a hódmezővásárhelyi Rádió 7-et is működtető cégét Égető Gyula, aki több évtizeden át volt a csatorna tulajdonosa. Szűkszavú tájékoztatása szerint a három vevő Bada János ügyvéd, Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökséget korábban vezető Lázár János volt helyettese, valamint Rákay Philip, a Magyar Televízió egykori vezérigazgató-helyettese és műsorvezetője, aki jelenleg saját pr és kommunikációs cégében dolgozik, amelyet a TV2 politikai tanácsadójával, Pindroch Ferenccel közösen alapított.

Mindhárom új és a régi tulajdonos is szoros, baráti kapcsolatban áll Lázár Jánossal, aki sok éven át a város polgármestere volt. Minisztersége után országgyűlési képviselőként is ide vonult vissza.

Nem ez az első jelentős változás a Fidesz szempontjából is kiemelten fontos, Lázár hátországát jelentő város médiapiacán. Nem sokkal a márciusi hódmezővásárhelyi időközi-választás után, Égető Gyula eladta a legnépszerűbb hódmezővásárhelyi portált, a Promenad.hu-t. A vevő Pongrácz Tamás, az algyői önkormányzat Fidesz-frakciójának korábbi vezetője volt. A Promenad akkor vált országosan ismertté, amikor az oldalról eltűnt a 2017-es hódmezővásárhelyi Orvosbál teljes képgalériája, miután kiderült, hogy több fotón szerepelt Lázár, illetve az akkoriban kirobbant Elios-botrány főszereplője, Tiborcz István is.

Az semmiképp nem volt jó előjel a rádió számára, hogy az eladás előtt a fideszes közgyűlés megvont egy évi hétmillió forintos önkormányzati megbízást az adótól, amivel padlóra küldte Égetőt. Az ügyben telefonon értük el Égető Gyulát, aki „nem kívánt élni a lehetőséggel”. Annyit mondott: ha harminc évig nem érdekelt minket a helyi rádiózásért végzett szakmai munkája, ebben a helyzetben már nem akar nyilatkozni. Amúgy pedig már semmi köze a rádióhoz, és a cég ügyeiről sincsenek információi.

Kerestük az új tulajdonosokat is. Írásban feltett kérdéseinkre közösen aláírt, némileg indulatos levélben reagáltak. „Kizárólag az újságírói szakma iránt érzett tisztelet okán válaszolunk, hiszen üzleti vállalkozásként semmilyen jogi vagy erkölcsi kötelezettség nem kényszerít erre bennünket. Alapvetésként le szeretnénk szögezni, hogy a rádió megvásárlása is üzleti döntés eredménye volt, amely azon meggyőződésünkön alapul, hogy Magyarországon van még piaci űr a helyi média, a helyi tájékoztatás területén” – írták.

Azért kíváncsiak voltunk, hogy Bada János – aki Lázár János gimnáziumi évfolyamtársa volt, és annak a batidai vadászkastélyt működtető zrt.-nek az igazgatósági tagja, amelyben Lázár János épp áprilisban vásárolt tulajdonrészt, ráadásul korábban több kormányzati informatikai és közszolgáltatási megbízást is nyert – miért vásárolt be a rádióba, hiszen korábban nem foglalkozott médiaipari befektetésekkel. Megkérdeztük azt is, nem Lázár megbízásából került-e sor a tranzakcióra és van-e összefüggés a Promenad márciusi és a rádió mostani eladása között.

Az új tulajdonosok nem tagadták, hogy

a Lázár Jánoshoz fűződő viszony mindhármuk esetében – bátran kijelenthetően – baráti,

de egyúttal azt is hangsúlyozták: „üzleti döntéseink meghozatalában függetlenek vagyunk úgy képviselő úrtól, mint más politikai és gazdasági szereplőktől”. Amúgy pedig szerintük az egész teória nem helytálló: „Az Ön által kreált feltételezések már önmagukban is ellentmondóak, mert ugyan mi értelme volna politikai okból megvásárolni egy politikailag – az Ön forrásai szerint – már elkötelezett médiumot? Ha pedig tovább görgetjük ezt a magvas gondolatsort és elfogadjuk, hogy mindent mi irányítunk – ami nem mellesleg megtisztelő feltételezés képességeinket illetően –, akkor, ha jól értjük, a város (amit az Ön feltevése szerint a mi akaratunk befolyásol) most mégis a mi rádiónkat hozta rosszabb helyzetbe, amikor felmondta vele a szerződést. Ön szerint nem furcsa ez?”

A furcsaságra a város polgármestere, Márki-Zay Péter reagált.

Minőségi különbség van a régi és az új tulajdonosok között. A kézi vezérlésű helyi Fidesz és Lázár János sokallta még azt az időt is, amit nem ingyen, hanem műsoridő-vásárlás révén a Rádió7-ben töltöttem

– fogalmazott Márki-Zay. Hozzátette: Égető Gyula cége megbízások és szerződések által a múltban jelentős összegeket kapott az önkormányzattól, ő ezeknek egy részét felmondta. „Égető Gyula cége készít például egy Szuperinfó-jellegű helyi kiadványt is, ami lehetséges, hogy csak az önkormányzat hirdetései miatt volt nyereséges. Mi ezt a konkrét szerződést még tavasszal felmondtuk, mert szerződött összeg feléért tudunk eljuttatni egy 12-16 oldalas ingyenes kiadványt a helyi háztartásokba. A Rádió7-tel kötött műsoridő-vásárlási szerződést viszont eddig megtartottuk, mígnem szeptemberben a fideszes közgyűlés megszavazta a rádió teljes anyagi támogatásának megvonását. Majd Égető Lázár embereitől valószínűleg kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot. A Rádió7 eddig független adó volt, ami persze nem azt jelenti, hogy ne Lázár János igényeit ne szolgálta volna eddig is. De míg Égető Gyulának volt valamennyi autonómiája, az új tulajdonosoknak soha nem lesz független véleménye vagy cselekedete”.

Márki-Zay szerint a tranzakciók háttérében Lázár áll, aki tudatosan építi saját médiáját a körzetben. Az országos sajtóban ugyanis nem bízik. „Az is Fidesz persze, de nem Lázár János. Hisz kikerült a Fidesz legfelsőbb köreiből, ahol komoly konfliktusai épp a Fidesz médiát irányító Rogán-Habony körrel voltak. Országosan pedig zajlik a lázártalanítás, ami több minisztériumi vezető kirúgásában is megnyilvánult. A megyében a befolyása viszont továbbra is nagyon erős, ezért legalább saját választókörzetében nem akar függeni a Fidesztől. Így aztán valamennyi helyi sajtóorgánumot igyekszik saját maga megszerezni, hogy ezek kizárólag az ő érdekeit szolgálják. Lázár János érdekkörében van a városi televízió, a havi ingyenes, postaládákba dobott Négyes című választási újság, a Vásárhely24.com, illetve a promenad.hu is. Utóbbi megvásárlása kísértetiesen hasonlít a Rádió 7-hez, ami eddig is Lázár János érdekeit szolgálta, de most akár közvetett tulajdonába is kerülhet.”

Márki-Zay korábban az ATV-ben is megerősítette, hogy szerinte Égetőt anyagilag ellehetetlenítették, majd „Lázár emberei” megvették tőle a rádiót.

Az ügyben megkerestük Hegedűs Zoltánt, a Fidesz hódmezővásárhelyi önkormányzati képviselőcsoportjának vezetőjét is. „Márki-Zay Péter a hivatkozott televíziós beszélgetésben szokása szerint hazudott a 7 milliós rádiós szerződésről” – reagált a politikus. „Valójában az önkormányzat szerződés szerint havi nettó 540.750 forint összegben vásárolt műsoridőt a rádióban december 31-ig. Így a szeptember közepi lemondás nem a teljes összeget – a megközelítőleg valóban 7 millió forintot –, hanem maximum háromhavi díjat, azaz 1,6 millió forintot jelent”. Hegedűs hozzátette: a közgyűlésen Fekete Ferenc települési képviselő javasolta, hogy az önkormányzat bontsa fel a Rádió7-tel futó szerződést és ezt a pénzt a város a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Vásárhelyi Televízió (VTV) működtetésére csoportosítsa át. A javaslatot el is fogadták, így a rádiós szerződés felbontásának állítása szerint semmi köze nincs az adó tulajdonosváltásához.

„A polgármester – dacára annak, hogy a város elfogadott költségvetésében szerepel a VTV működési költségeinek biztosítása, valamint annak, hogy a gazdasági társaság törzstőkéje negatívban van, ami a tulajdonosnak a törvények értelmében kötelezettséget ír elő a tőkepótlásra – április óta egyetlen forintot sem utal át a tévét működtető nonprofit kft-nek. A cég egyéb bevételeiből az eltelt közel hat hónapban biztosítani tudta a munkavállalók bérét, az adó, valamint a közüzemi díjak megfizetését, azonban mára a televízió működése kilátástalanná vált” – tette hozzá Hegedűs. – „A polgármester több alkalommal is egyértelművé tette, hogy a jövőben sem biztosít forrást a VTV működtetésére. A fizetés nélkül dolgozó munkavállalók támogatása, illetve az elmaradt bérek pótlása érdekében javasolta Fekete Ferenc a Rádió7-tel kötött szerződés felbontását és az így felszabaduló forrás átcsoportosítását” – fogalmazott a képviselő.

Az új tulajdonosok is hevesen reagáltak Márki-Zay állításaira. „A polgármester úr hatásvadász nyilatkozataival semmilyen formában nem szeretnénk foglalkozni. Talán csak annyit tanácsolnánk neki, hogy legalább akkora energiákat fordítson Hódmezővásárhely ügyeinek képviseletére, mint amennyit az országos politikára szán, és ne pazarolja – végtelennek távolról sem nevezhető – képességeit és figyelmét olyan üzleti ügyekre, amelyekhez talán csak annyi köze van, hogy helyi adófizetői vagyunk a jelenleg általa vezetett városnak.”

Terveikről azt írják: kereskedelmi rádiót vásároltak és úgy is szeretnék működtetni: „szórakoztatva és informálva a Rádió 7 hallgatóit úgy, ahogy azt az elmúlt majd huszonöt esztendőben megszokhatták”.

Az biztos, hogy a város mozgalmas időszak előtt áll, amelyben nagy szerepe lesz a helyi médiumoknak is. A polgármester nemrég Facebook-posztban jelentette be: elege van abból, hogy Lázár emberei ellehetetlenítik a munkáját, ezért a képviselőtestület feloszlatását és új választás kiírását javasolja, amit viszont a város Fideszes közgyűlése nem fogadott el.