Egy hajszálon múlik az Index sorsa

A lap mögött álló alapítvány kuratóriumának egyetlen tagja az Index jogásza. De az új tulajdonosok ezen is változtathatnak.

Ha marad a jelenlegi alapítványi konstrukció és Bodolai László az egyetlen kurátor, illetve főszerkesztőjét továbbra is maga választhatja a szerkesztőség, akkor „garancia van arra, hogy az Index úgy működjön mint eddig”. Ezt írta Tóth-Szenesi Attila főszerkesztő az Index jövőjéről a portállal a hirdetési felületek értékesítése révén szorosan összenőtt CEMP tulajdonosváltásának tegnapi bejelentése után.

A változás önmagában is találgatásra és aggodalomra adhatna okot, kivált úgy, hogy a két új CEMP-tulajdonos egyike, Oltyán József nem csupán a kisebbik kormánypárt, a KDNP tagja, aki tavasszal lelkesen ünnepelte a Fidesz választási győzelmét, de nemrégiben azt írta a Facebookon: legalább két éve tiltólistára tette az Indexet. Az is nyilvánvaló, hogy a vidéki médiaportfóliót építő, kormányközeli Regon-csoport meghatározó embere, Oltyán és Ziegler Gábor kereskedelmi vezető csak hitelből vásárolhatta meg a CEMP-et, amelynek része a Totalcar, a Dívány.hu, a Femina, a Napi.hu és a Port.hu kiadócége is. Hogy kinek a hiteléből, az egyelőre nem ismert, bár erről is érdeklődtünk az Oltyánnak küldött kérdéssorunkban. Azt ígérte, a nagy számú megkeresés mindegyikére igyekeznek a legrövidebb időn belül válaszolni.

Egyszer már volt a függetlenség és a további háborítatlan működés letéteményese Bodolai, aki régóta az Index jogásza: akkor, amikor a portál Spéder Zoltán érdekeltségéből átcsúszott Simicska Lajoséba. A nyilvánosság az ügyletről jóval később értesült. Simicska egyik érdekeltsége még 2014 februárjában szerzet opciós jogot az Indexet műkdötető Index.hu Zrt. megvásárlására, amit 2017 áprilisában hívott le. Simicska alighanem azért élt e jogával, hogy megakadályozza, hogy a hatalom kicsavarja az Indexet a másik, addigra kegyvesztett oligarcha, a büntetőeljárással fenyegetett Spéder kezéből. A portál akkor végül úgy menekült meg, hogy a Magyar Fejlődésért Alapítvány tulajdonába került. Ennek egyetlen kurátora pedig mindmáig Bodolai.

Nagyon úgy néz ki – erre utal az Index keddi szerkesztőségi cikke is –, hogy az ő személyén múlik a lap függetlensége. A kérdés, hogy a helyén maradhat-e.

Az Index Informatikai Zrt. tulajdonosa a hétfői bejelentések után változatlanul a Magyar Fejlődésért Alapítvány, amelynek alapítója a Nanga Parbat 17 Tanácsadó Zrt. Csakhogy most ez utóbbi is gazdát cserélt: papíron Bodolai érdekeltségéből Oltyán József és Ziegler Gábor kezébe került (akárcsak a CEMP-X Online Zrt.).

Az Index stábjának szolgálati közleménye a tulajdonosváltás ellenére elképzelhetőnek tart egy olyan variációt, hogy az Index tartalma, irányítása változatlan maradjon, és vázolta is ennek feltételeit. Ami a Bodolaihoz fűzött reményeket illeti, az alapítvány kezelő szerve, a kuratórium pozíciója erős, döntését az alapítónak nincs joga megvétózni vagy megsemmisíteni. Az ő asztala a napi működés, dönt az alapítvány stratégiai kérdéseiben, működési irányáról, az alapítványi vagyon felhasználásáról, vagyis az alapítás után az ő kezében van az alapítványi célok megvalósulásának felelőssége.

A felállás eddig egyszerűen és a szerkesztőség szempontjából megnyugtatóan alakult, mert a Nanga Parbat tulajdonosa és az egy személyes kuratórium egyaránt Bodolai volt.

Az alapító és a kuratórium viszonyára vonatkozó szabályok a tulajdonosváltást követően sem változnak, hiszen azokat jogszabály rögzíti. A kérdés az, hogy az alapítvány kuratóriumát meg akarják-e változtatni a Nanga Parbat Zrt. új tulajdonosai.

Bodolai megbízatása határozatlan időre szól, de az alapító megváltoztathatja a kuratóriumot, amihez csak változásbejegyzési kérelem kell.

Igaz, ez nem megy automatikusan, a jogszabály szerint az alapító új kuratóriumot, vagy egy kurátor helyére újat jelölhet ki, amennyiben az alapítvány kezelő szerve, vagy egy kurátor veszélyezteti az alapítvány célját. És ki is bővítheti a kuratóriumot, az ugyanis nem szükségszerűen egytagú, jellemzően három emberből áll. A bővítéshez elegendő az alapító okirat módosítása, ehhez pedig az alapítónak joga van, ha úgy látja jónak. Bizonyára ezért utal az Index-főszerkesztő is arra: a független működés garanciája Bodolai – vagyis már az is súlyos veszély lehetne, ha társakat kapna maga mellé.

Oltyán Józseftől azt is megkérdeztük: várható-e, hogy visszahívják Bodolai Lászlót az Index Zrt.-t tulajdonló Magyar Fejlődésért Alapítvány kuratóriumából, illetve várható-e, hogy újabb kuratóriumi tagokkal bővül az alapítvány? (Kerestük Bodolait is, ő azt kérte, írásban tegyük fel kérdéseinket, cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.)

Az alapítványi jogot ismerő forrásunk szerint a változások bejegyzése azonban inkább hónapokba, mint hetekbe telhet.

Az alapítvány célja nem változtatható meg (kivéve, ha az alapítvány a célját már megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő vagyonnal rendelkezik), ám a Magyar Fejlődésért Alapítvány céljai első ránézésre nem is kiáltanak változtatásért. Olyan ártalmatlan kitételek szerepelnek benne, mint:

ösztöndíj nyújtása oktatási, kulturális és kommunikációs tevékenység céljára,

alternatív oktatási projektek és a független magyar média támogatása,

kommunikáció fejlesztése,

a magyar kulturális örökség megőrzése,

az európai értékek elterjesztése Magyarországon.

A 2017-es beszámolója alapján nem világos mi felett diszponál az alapítvány. Szerény 1 millió forint indulótőkét vallott be, tevékenységének eredménye pedig mínusz 454 ezer forint volt. Az általa tulajdonolt Index Zrt. viszont 1,4 milliárd forintot meghaladó bevételt és csaknem 100 millió forint nyereséget mutatott ki tavaly. Az index.hu domain az Index Zrt.-é, és ez foglalkoztatja a dolgozókat is, akik a függetlenségi barométert tegnap még nagy többséggel a Független tartományba állították.

Az Index jövőjéről a napokban számos találgatás jelent meg. Ennél többnek minősíthető a 444.hu azon értesülése, amely szerint egyes, a kormányhoz közeli pénzintézetek októbertől lehúzhatják feketelistájukról a CEMP Sales House-t, azaz hirdethetnek a médiavállalatnál. Ha ez igaz, az nyilvánvalóan az irányváltást jelzi, főként, hogy a CEMP-nek kizárólagos szerződése van az Index.hu-val, vagyis a lap hirdetéseit egyedül ő szervezi. Az pedig, hogy e cég mögött – felerészben – egy lelkesen kormánypárti tulajdonos áll, meglehetősen rossz hír.

Az Index szerkesztőségében, bár a már idézett közleményt mindannyian aláírták, a hangulat érthetően rossz. Arról egységes a szerkesztőség álláspontja, hogy negatív fejlemény következett be a lap sorsának alakulásában, ugyanakkor – ahogy egy újságíró fogalmazott – addig nem sok értelme van dezertálni, amíg nem csorbul a portál függetlensége.

Egy másik azt mondta:

egyáltalán nem vagyunk nyugodtak, de amíg nem szólnak bele, addig maradunk. De ha bármi belepiszkálási kísérlet lesz az alapítványba – például alapszabály-módosítás – akkor felállunk.

Bár a szerkesztőségi álláspont kitért arra, hogy a Bodolai László irányítása alatt álló alapítvány garanciát jelent a függetlenségre, többen aggályuknak adtak hangot amiatt, hogy Bodolai nem közölte a szerkesztőséggel, hogy mi várható, és azt sem jelezte, hogy kiszáll az Indexet tulajdonló alapítvány mögötti cégből.

Az viszont nyilvánvaló, hogy Oltyán József semmilyen bizalomra nem számíthat, és az őt régi barátjaként bemutató Ziegler Gáborról sem sok jót mondanak már a szerkesztőség tagjai.