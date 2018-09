Az Index mögötti CEMP új tulajánál évek óta tiltólistán van az Index

Tegnap bejelentették, hogy az Index.hu mögötti-melletti kiadóbirodalom, a CEMP 50 százalékos tulajdonosa lett az az Oltyán József, aki a KDNP Bács-Kiskun megyei elnökségi tagja, az áprilisi választások után pedig lelkesen ünnepelte a Fidesz győzelmét.

Egy olyan, NER-közeli személytől függ most az Index, aki saját bevallása szerint évek óta tiltólistára tette az Indexet. A kormányközeli Pesti Srácokon volt idén márciusban egy cikk, az Index gázpiaccal foglalkozó cikkét igyekeztek kikarikírozni. A PS Facebook-oldalára is kikerült cikk alatti hozzászólások között ott van Oltyáné is:

Én már legalább 2 éve sajnos tiltó listára tettem az Index-et. Az ilyenek miatt. Ez a megoldás!

Csináltunk egy képernyőmentést is arra az esetre, ha eltűnne a komment.