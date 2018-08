“Garantáltan politika mentes” 2Rule-pólót osztanak majd a paksi Atomfutáson

Eddig még csak a focisták élvezhették Mészáros Lőrinc sportmárkájának csodáit, most azonban végre a futók is megtapasztalhatják a 2Rule erejét.

A Telekom Veszprém is 2Rule-ra vált

Csodás utat járt be az elmúlt hetekben Mészáros Lőrinc újszülött sportmárkája, a 2Rule: a sosem látott állami hátszéllel indított cég termékeit már több focicsapat – így természetesen a Felcsút és annak fiókcsapata – játékosai is magukra húzhatják, rövidesen azonban a Telekom Veszprém kézisei is a tökéletesen szalonképes angol szóvicc által ihletett márka mezeire válthatnak a pályán.

A még mindig nem egészen ismert módon, alapanyagból és helyen készülő ruhák szélesebb körben való debütálására egészen mostanáig kellett azonban várni: a paksi ATOMfutáson, illetve a még inkább embert próbáló brutálATOMon ugyanis az érem és az ajándék palack bor mellé egyedi 2RULE pólókat is adnak majd a szervezők.

Kínai és török alapanyagból is készülnek a 2Rule termékei A cég ugyanakkor többszöri kérdésére sem árulta el, hol gyártják a termékeket.

Alig néhány órával kiküldött, az előnevezési határidőre figyelmeztető levelükben legalábbis ezzel büszkélkedtek, kiemelve, hogy a

“garantáltan politika mentes”

ruhát az országban először itt kaphatják majd meg a labdákkal távolabbi barátságot ápoló magyarok:

Fotó: Olvasónk, T.

A mezek egyébként csodásan festenek – reméljük, nem fognak épp úgy elszakadni, mint a felcsúti Molnár Gáboré, akinek a DVTK egyik focistája szabta át a gallérját.