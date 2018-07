Simán elszakadt a felcsútiak 2rule meze

Kínai és török alapanyagból is készülnek a 2Rule termékei

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, három NB I-es labdarúgócsapat is 2rule márkájú mezre váltott: a Diósgyőr, a Haladás és a Puskás Akadémia is. Azon kívül, hogy kényelmes öltözék, nem tudtunk meg sokat a ruházatról, Priskin Tamás visszafogottan annyit mondott, majd kiderül, milyen a mez, ha alaposan megrángatják.

Ugyan nem a Haladás csatárát rángatták meg, de a nagy “tesztre” sor került a Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia (2-2) bajnoki 67. percében szombaton, ám ahogyan a futballisták, úgy az élet sem csinált jó reklámot a 2rule-nak. A felcsúti Molnár Gábort alaposan megrángatta a DVTK játékosa, Tomislav Mazalovic, ám a felvétel tanúsága szerint elég hamar megadta magát a mez – pedig Molnár csak 12 perce állt be.

Egyelőre nem úgy tűnik, mint ha jól bírná a kiképzést a 2rule meze.