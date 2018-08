Helsinki Bizottság: fiatal afgán nőt éheztet a tranzitzónában a magyar hatóság

Immáron a nyolcadik menedékkérő embert akarja a magyar hatóság kiéheztetni a tranzitzónában, írta kedd esti Facebook-posztjában a Magyar Helsinki Bizottság.

A jogvédő szervezet szerint a fiatal afgán nő hosszú menekülése során elképzelhetetlen borzalmakat élt át, szenvedéstörténete ószövetségi időket idéz. Mai határozata alapján a magyar hatóság mégis azt mondta ki, hogy nemhogy védelemre, de még két zsömlére sem érdemes.

A Helsinki Bizottság nem hagyja ezt annyiban. Haladéktalanul a strasbourgi bírósághoz fordulunk. A korábbi hét megkínzott, kiéheztetett ügyfelünknél már felszólította a bíróság a magyar államot, hogy adjon enni nekik. Most sem számítunk másra. Tudja ezt a hatóság is, de minden emberi érzést sutba vágva inkább aljas politikai megrendelést szolgál ki. És arra is ügyel, hogy a strasbourgi bíróság ma már ne segíthessen ügyfelünknek