Megvertek egy szír melegjogi aktivistát a Szigeten, mert cigánynak hitték

A kanadai nagykövet, Isabelle Poupart Twitteren osztotta meg, hogy a Szigeten múlt pénteken egy fehér férfiakból álló csoport megverte a Vancouverben élő, szíriai születésű írót és LMBTQ-aktivitástát, Danny Ramadánt. A férfit állítólag azért támadták meg, mert cigánynak hitték

… as they felt more entitled to the hammock he had just sat on because they assumed he was a #Roma (and made it plainly clear when they started insulting him). In 2018. In Europe. This is simply not acceptable. Let’s keep fighting racism and prejudice #together! #NotMySziget pic.twitter.com/Yr2EdFYfLb

