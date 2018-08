Magyar kormány: Heller Ágnes csak egy öreg, bigott kommunista

Kovács Zoltán, a magyar kormány szóvivője, így a hivatalos kormányálláspont közvetítője.

Lakonikus rövidséggel azt írta Twitteren Kovács, hogy

And Agnes Heller is just an old bigot (and outdated) communisthttps://t.co/cgt1yk2LoD

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August 13, 2018