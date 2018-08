Félmillió magyar szülő sóhajthatott fel, ha hallotta Orbán tusványosi beszédét

Minden országnak joga van védelmébe venni a hagyományos családmodellt, joga van azt vallani, hogy minden gyermeknek joga van egy anyához és egy apához

– mondta Orbán Viktor idei tusványosi beszédében. A miniszterelnök vélhetően azt akarta kifejezni, hogy azonos nemű párok ne nevelhessenek gyereket, de fogalmazásával könnyen belegázolhatott a gyereküket valamilyen okból egyedül nevelő szülők, illetve gyerekeik érzékenységébe is.

Alig néhány nappal az előadás után jelent meg a KSH interaktív grafikonja arról, hogy milyen családban élnek a magyarok. A grafikon a népszámlálások és a 2016-os mikrocenzus adatai alapján készült, és megmutatja a hazai családtípusok 1980 és 2016 közti alakulását, illetve a családok összetételét is. Az adatokat böngészve jól látszik, hogy hiába hangoztatta Orbán Viktor a gyerekek anyához és apához való jogát, a valóságban rengeteg magyar kiskorú él egyszülős családban.

Az egyedülálló férfiakra vonatkozó számok szerint 463 733 férfi él gyermek nélkül Magyarországon, 7,6 százalékuk Budapesten.

Az egy gyermekkel rendelkező egyedülálló apák 53 187-en vannak, a két gyermekesek pedig 15 497-en. Utóbbiak száma egyébként csökkent az elmúlt évtizedekben, 1990-ben még 26 ezer férfi nevelte egyedül két gyermekét.

Vannak háromgyermekes egyedülálló férfiak is, nem is kevesen, 2827-en, bár az ő számuk is jóval visszaesett az utóbbi években, 1990-ben még ötezer ilyen férfi volt országban. A négy vagy több gyermeket egyedül nevelő apák száma sem elhanyagolható, 2016-ban 725 főt számlált meg a KSH.

Így összesen 72 235 olyan férfi él az országban, aki egyedül neveli egy vagy több gyermekét.

A férfiakhoz hasonlóan az egyedülálló nők is nagy számban vannak jelen a társadalomban, a 2016-os mikrocenzus adatai szerint összesen 753 523 egyedülálló nő él gyermek nélkül Magyarországon, 12 százalékuk Budapesten. Számuk egyébként csökkent valamelyest, 2011-ben még 809 ezren voltak, 1980-hoz képest viszont jelentősen megnőtt, ekkor ugyanis csak 201 ezren.

Rengeteg, egészen pontosan 294 837 nő neveli egyedül gyermekét, 104 635-en pedig két gyermekkel élnek egyedül, utóbbiak 40 évvel ezelőtt még csak 65 ezren voltak. A háromgyermekes egyedülálló anyák száma 23 353 ezer, ők 1980-ban még 13 ezren voltak, 2011 óta azonban visszaesett a számuk, hisz ekkor még 28 ezer ilyen anya élt az országban. Több ezer nő él egyedül négy vagy több gyermekkel is, 7885-en vannak.

Összesen pedig 430 710 nő neveli egyedül egy vagy több gyermekét.

Az egyedülálló szülőkön túl az adatok között szerepelnek a házaspárokra és az élettársakra vonatkozó számok is. Mint kiderült, összesen 792 932 házaspár él az országban gyermek nélkül, azonban látszik, hogy az utóbbi években visszaesett a házasságok száma, 1980-ban még több mint egymillió gyermek nélküli házaspár élt az országban.

Az egy gyermeket nevelő házaspárok száma is visszaesett az utóbbi negyven évben, míg akkoriban 780 ezer egygyermekes családot számoltak, addig két évvel ezelőtt már csak 450 809-et. A 2016-os mikrocenzus idején 374 669 kétgyermekes család volt Magyarországon, 12,1 százalékuk Budapesten, 14,1 pedig a különböző községekben.

1980-ban még jóval több ilyen családot találtak az országban, szám szerint 670 ezret. A háromgyermekes házaspárok közül már több található a községekben (4,9 százalék), mint a fővárosban (3 százalék), összesen 109 424 ilyen van. Négy gyermeket már jóval kevesebb család nevel, összesen 29 071.

A KSH kutatása kitért a nem házasságban élő párokra is: az interaktív grafikon szerint 234 787 gyerek nélküli pár él az országban, nagy részük Budapesten (12,2 százalék). Az egygyermekes párok jóval kevesebben vannak, mint az egy gyermeket nevelő házaspárok (136 559-en), azonban jóval többen, mint 1990-ben: akkor csak 32 ezer ilyen pár volt.

Több mint 74 ezer pár él élettársi kapcsolatban két gyermekkel, 2,2 százalékuk Budapesten, 3,3 pedig községekben. Három gyermeket 25 595 élettársi kapcsolatban élő pár nevel az országban, ez az érték is drasztikusan nőtt az elmúlt évtizedekben, hisz 1990-ben még csak hétezer volt.

Hasonlóan nagy mértékben nőtt a négy- vagy többgyermekes, nem házasságban élő párok száma: míg 30 éve négyezer volt, addig 2016-ban már több mint 12 ezer.

Valószínűleg a kormány is érzékelte, hány gyermekét egyedül nevelő szülő él az országban, hiszen idén májusban létrehozták az ország első egyszülős központját Budapesten. Az állami segítséggel létrehozott civil intézményben a kávézó és a játszóház mellett segítő szakemberek várják az egyedülálló szülőket, akik akár irodaként is használhatják a közösségi teret.

Kiemelt képünk illusztráció: Papp Endre megmelegíti fia, Papp Zsombor kezét az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézményében a nyíregyházi Garibaldi utcában 2017. január 6-án. Reggel mínusz 14 Celsius-fok volt a városban, és napközben sem volt melegebb mínusz 10 Celsius-foknál. Fotó: Balázs Attila / MTI