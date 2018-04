Három fejes kell egy falusi vasútállomás átadásához

Egy fideszes politikus, egy MÁV-vezér és egy polgármester. De legalább szép lesz az út a Balaton északi partjára.

Az észak-balatoni vasútvonal szégyenfoltja évek óta a Balatonfőkajár felső vasútállomás putrija, azaz állomásépülete, ami gyakorlatilag omlásveszélyes. Nyakunkon a kampányfinis, úgyhogy Kontrát Károly fideszes képviselő gyorsan elment arra a sajtótájékoztatóra, amin bejelentették, hogy felújították a putriszerű állomást.

Nem elég, hogy egy fideszes képviselő is kellett egy nagyközség egyvágányos állomása épületének felújításának a bejelentéséhez, még Dávid Ilona MÁV-vezér is megjelent Forró Zsolt főkajári polgármesterrel együtt.

AZ 1950-es években emelt épület a MÁV közleménye szerint is megérett a felújításra, falait már visszabontották, állapota leromlott. A felújítás során akadálymentesítetté, megújították a fűtési, elektromos és vízgépészeti hálózatát is. A tervezést BALATON-TÁJ Építész Iroda Tervező és Szolgáltató Kft., míg a kivitelezést a MÁV FKG Kft. végezte.

Nem kis pénzbe kerül az apró épület felújítása: 80 millió forintot emésztett fel.

A MÁV is felismeri, hogy fontos, milyen épületek mellett robognak el azok a nyaralók, akik az észak-balatoni üdülőhelyekre tartanak. Ezért kell a 29-es vonal ezen állomását is felújítani, ahogy korábban tették a tapolcai éa balatonfüredi állomásokkal is. Már csak az a kérdés merül fel, miért kellett a főkajári állomás felújítására a 2018-as kampányfinisig várni.

(Kiemelt kép: Google Maps)