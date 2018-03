Kövér szorongva készül a választásra

Megnéztük „a Fidesz legfontosabb emberének" utolsó kampányfórumát Miskolcon. Kövér kemény dolgokat mondott, mint mindig. Gyurcsány neobolsevik, Vona szerencsétlen, Miskolc viszont Paradicsom lenne a migránsoknak. A házelnök szerint szoros lesz a választás, de nem szabad hibázni, mert Soros György ügynökei csak az alkalomra várnak, hoyg elveszejtsék Magyarországot.

Kövér László a Fidesz legfontosabb személye. A Fidesz-frakcióban mindig várjuk, hogy megszólaljon, és megmutassa a helyes irányt

– mutatta be Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő, a Fidesz Borsod 1-ben induló jelöltje az Országgyűlés elnökét annak a körülbelül négyszáz, jórészt idős érdeklődőnek, aki kíváncsi volt a választókerület utolsó kormánypárti fórumára. Többen meglepődtek azon, hogy Kövért mondta Csöbör a legfontosabb fideszesnek, de a következő másfél órában már csak aggodalmas arckifejezéseket (mi lesz, ha nyer az ellenzék a választáson) és bősz helyeslést (milyen jó lesz, ha megint a Fidesz nyer) produkált a közönség.

Keményen kell harcolni, vagy vége lesz a világnak

„Tizenkét napig kell még teljes erőből harcolnunk. Soha nem harcoltunk még így egy kampányidőszakban sem” – állította Csöbör Katalin, amit később Kövér László is megerősített. A kampányzárónak titulált eseményen azt sulykolták, hogy innentől nem a politikusoknak, hanem a hétköznapi fideszeseknek kell meggyőzniük a bizonytalanokat, hogy szavazzanak a kormánypártra.

Először Csöbör Katalin prezentált rövid, apokaliptikus beszédet: felmondta a leckét, hogy a választáson nem négy évről, hanem az ország megmaradásáról szavazunk, és hozzáfűzte,

hogyha az ellenzék győz, az rosszabb lesz, mint a Tanácsköztársaság és Trianon.

Majd tágította a perspektívát, szerinte a Föld már megtelt, ivóvíz sem jut már mindenkinek, és Európa is megtelt „a harmadik világból érkezőkkel.” Szerinte a történelemből tudjuk, hogy nem a liberálisoknak van igazuk, akik humanitásról, szolidaritásról beszélnek, hanem azoknak, akik kongatják a vészharangot, mert „azok az országok, amelyek nem tudták megvédeni a határaikat, eltűnnek a történelem süllyesztőjében.”

Csöbör szerint

idegenek millió igyekeznek elfoglalni az országot, csellel, fortéllyal, ahogy a törökök tették.

Fiatalnak, szerencsétlennek, menekültnek mutatják magukat azok, akik igazából nagykorúak, jómódúak, és el akarják foglalni az országot.

„Jönnek és jönnek és jönnek, minden nap, mindenféle útvonalon, éjjel és nappal” – mondta drámai hangon a képviselő. Mindeközben az ellenzék és a „fizetett belső ellenség” kitalál mindenféle „őrültséget” – korrupcióról, hataloméhségről, spicliskedésről, svájci bankszámlákról beszélnek – csak azért, hogy „erről a sorskérdéssel ne kelljen beszélniük.” Ráadásul ugyanők szét akarják verni a Fideszt is, pedig ez a párt, az Orbán Viktor vezette párt az egyetlen Csöbör szerint, amely képes valamit tenni Európáért, Magyarországért.

Kövér: Gyurcsány neobolsevik, Vona szerencsétlen

Kövér László is azzal kezdte, hogy bár neki ez az utolsó ilyen fóruma, most kezdődik az igazi munka a kampányban, de az már a szavazóiké: ajtóról, ajtóra, telefonszámról telefonszámra kell menniük, hogy meggyőzzék az embereket, mert „a politikusoknak nem, de a szomszédaiknak hisznek az emberek.”

Nem véletlen, hogy sem a Jobbiknál, sem az MSZP-nél nem kellett regisztrálni egy kampányrendezvényre, a Fidesznél viszont nevet, címet, telefonszámot és email-címet is felírattak a résztvevőkkel.

Kövér azt mondta, sok újdonságot nem tud már mondani, és ezzel igazat szólt. Három részre osztotta a mondanivalóját: először alázta az ellenzéket, aztán beszélt az Orbán-kormányok sikereiről, végül a migrációval fenyegetett.

Bevallom, szorongva készülök a választásra, ilyen bizonytalan kilátások között még nem nagyon voltunk

– mondta Kövér, ami azért kezelhető újdonságként. Azt mondta, nagy küzdelem lesz, amit muszáj megnyerniük, hogy ne legyen káosz, és ne legyen Magyarország bevándorlóország.

„Ilyen gyenge szellemi és erkölcsi kvalitású ellenzéke nem volt még Magyarországnak” – kezdte Kövér az első blokkot, majd sorban kiosztott mindenkit abban a sajátos stílusában, amin csak rossz humorú emberek nem tudnak jól mulatni.

DK? „ Gyurcsány Ferenc neobolsevista szektája, amely nem különbözik a Lenin-fiúktól. Ugyanaz a nézetrendszer, mentalitás, gyűlölködés, agresszió, keresztényutálat.” Kövér szerint a magyar közélet gyengesége, hogy Gyurcsány, aki „sok tekintetben csődbe vitte az országot”, még ronthatja a levegőt.

neobolsevista szektája, amely nem különbözik a Lenin-fiúktól. Ugyanaz a nézetrendszer, mentalitás, gyűlölködés, agresszió, keresztényutálat.” Kövér szerint a magyar közélet gyengesége, hogy Gyurcsány, aki „sok tekintetben csődbe vitte az országot”, még ronthatja a levegőt. MSZP? „Úgy apellálnak az emberek bizalmára, hogy egy 0 százalékos párt elnökét állítják ki miniszterelnök-jelöltnek, aki négy éve azt mondta, hogy hányingere van a szocialistáktól, és jobban gyűlöli őket, mint a fideszeseket.” Valamint megtudhattuk Karácsony Gergelyről , hogy „egy SZDSZ-ből jött szédelgő, kalandor alak, akinek az árnyékkormánya is feketeöves SZDSZ-esekből és Soros-huszárokból áll.” Illetve egy „echte kommunistából, aki az egyetemi katedráról a kommunizmust dicsőítette.” Ez utóbbi lenne Andor László .

, hogy „egy SZDSZ-ből jött szédelgő, kalandor alak, akinek az árnyékkormánya is feketeöves SZDSZ-esekből és Soros-huszárokból áll.” Illetve egy „echte kommunistából, aki az egyetemi katedráról a kommunizmust dicsőítette.” Ez utóbbi lenne . Jobbik? „ Vona Gábor önmagában egy szerencsétlenség, úgy ahogy van. Őszintén, nincs bennem indulat iránta, hanem szánalom.” Kövér szerint a pártelnök azt sem tudja, hogy kicsoda, és szerinte „így is fog nyugdíjba menni.” Kicsit még iszlámozott Vonával kapcsolatban Kövér, majd áttért Janiczak Dávid , jobbikos alelnökre és ózdi polgármesterre, akiről olyan hangfelvétel került elő, amin megalázóan beszél női beosztottjáról. Janiczakot „sötét lelkű valakiként” írta le Kövér, akitől hányingere van, és szerinte nem lehet olyan pártra szavazni, amelyiknek ilyen ember az alelnöke.

önmagában egy szerencsétlenség, úgy ahogy van. Őszintén, nincs bennem indulat iránta, hanem szánalom.” Kövér szerint a pártelnök azt sem tudja, hogy kicsoda, és szerinte „így is fog nyugdíjba menni.” Kicsit még iszlámozott Vonával kapcsolatban Kövér, majd áttért , jobbikos alelnökre és ózdi polgármesterre, akiről olyan hangfelvétel került elő, amin megalázóan beszél női beosztottjáról. Janiczakot „sötét lelkű valakiként” írta le Kövér, akitől hányingere van, és szerinte nem lehet olyan pártra szavazni, amelyiknek ilyen ember az alelnöke. LMP? „Korrektebb, tisztességesebb társaság, de nem tudják ők sem kicsodák.” Ők ennyivel megúszták.

Gondoljanak bele, hogy van egy leégett krumplis tészta, egy savanyú gulyásleves, egy somlói galuska, és egy kicsit száraz mákos tészta. Ha ezeket összeöntjük, akkor sem lesz ehetőbb egyik sem

– tartott gasztronómiai gyorstalpalót Kövér, azt érzékeltetve, hogy mire számíthatnánk, ha a fenti pártok koalíciója kormányozna.

A migránsoknak Miskolc a Paradicsom

A gazdasági sikerekről szóló részt nem taglaljuk hosszan: itt elmondta Kövér, hogy az unortodox gazdaságpolitika és a gazdasági szabadságharc a rendszerváltozás utáni Magyarország aranykorát hozta. Majdnem teljes foglalkoztatottság, alacsony államadósság, növekvő reáljövedelmek, bőkezű családtámogatás, rezsicsökkentés – ezeket rakta le a Fidesz az asztalra, ezektől fosztják meg magukat a magyarok, ha „önsors rontóan” nem a Fideszre szavaznak.

A harmadik részben végre kinyílt a migránscsap: szocik, komcsik, liberálisok, Soros György, idegen zsoldban állók szervezkednek Magyarország ellen. Mindig a magyar emberek ellen vannak, annak drukkolnak, hogy megbüntessék a magyar kormányt, és bevándorlóországgá akarják tenni Magyarországot, Miskolcot is elárasztanák migránsokkal. „Ha bejönnek tömegesen, ezeket innen senki ki sem rakja” – mondta Kövér, egy kalap alá véve menekülteket, gazdasági bevándorlókat. Szerinte Nyugaton már létrejöttek a párhuzamos társadalmak, és csak a Jóisten a megmondhatója, hogy képes-e még a hanyatló Nyugat nem hanyatlani.

„Van egy konkrét terv, ami nem Soros korábbi tanulmányaira hivatkozik. Nem innen-onnan van összeollózva” – utalt Kövér a bolgárok rejtélyes javaslatára. De itt álljunk meg egy percre, hogy

Kövér lényegében azt mondta, hogy amit Soros-tervnek hívtak, és tízmilliárdokból propagáltak, azt korábbi tanulmányokból ollózgatták össze.

Ezen nem akadt fent senki, figyelték tovább, ahogy Kövér elmondja, hogy vezetik majd be az Unióban a kvótarendszert.

Nagyon egyszerű, majd a miskolci önkormányzatnál tudják a migránsok felvenni a segélyt, itt kapnak szociális bérlakást

– magyarázta Kövért, amire a mellettem ülő nénikből kiszakadt egy leheletnyi „Jézusom!” Azt is elmondta Kövér, hogy az ellenzék is nagyon cseles: azt mondják nem bontják le a kerítést, és szerinte nem is fogják, csak kinyitják.

Kövér a következőt is mondta egyszerre sértve meg a miskolciakat, és legitimálva, hogy valaki elmenekül a hazájából:

Ahonnan ők jönnek, ahhoz képest Miskolc a Paradicsom.

Majd hozzátette, hogy szerinte a migránsok „jól bírnák Miskolcot, az a kérdés mi kibírnánk-e?” Szerinte ez kizárt dolog, kár kísérletezni.

„Tudjuk, hogy a migráció az egyik eszköz arra, hogy a társadalmakat alulról felemésszék” – magyarázta Kövér, hogy a tőkések mit eszeltek ki arra, hogy lebontsák a nemzetállamokat. Ugyanis a migráció miatt „gyökértelen lesz, aki őshonos, és az is akit importáltak”, erről szól „Soros világuralmi terve”, ezért vezényli a népességcserét.

Ami Kövér szerint Nyugat-Európában már jól halad: „a londoniaknak már csak a 45 százaléka brit,a többi bevándorló.” „Hát igen, sok ott a magyar is” – mormogtam magamban, de Kövér gyorsan felrázott, és felvilágosított engem is a közönséggel együtt, hogy nem erre gondolt, hanem arra, hogy

a keresztény templomokat elhagyják, a mecsetek meg épülnek, és számítások szerint két év múlva már ugyanannyi keresztény és muzulmán templomba járó lesz Londonban.

„Ebből ki is olvasható Nagy-Britannia jövője” – fejezte be Kövér komoran a gondolatmenetet.

Bécsről ismét megtudhattuk, hogy már több muzulmán elsőst íratnak ott iskolákba, mint keresztényt. Németországról pedig, hogy a sokadik generációs törökök negyede a saríát fontosabbnak tartja, mint a német törvényeket. És az erőszakos hittérítést is sokan elfogadják elméletben, ami Kövér szerint azt jelenti, hogy már most tízezrek képesek lennének erőszakosan küzdeni az iszlám terjesztéséért.

Nos, ezektől kell megóvnunk a gyerekeinket, unokáinkat, ezért kell a Fideszre szavazni, összegzett Kövér László. „Ha elrontjuk, ez lesz az utolsó szabad választás, a többinek már nem lesz jelentősége” – fejezte be Kövér László.

Ezután a közönség kérdezhetett, és egy bátor Fidesz-szavazó rögtön mikrofont is ragadott, és megkérdezte Kövértől, hogy

nem akarnak-e változtatni az utolsó napokban az egyoldalúra sikerült, csak Sorossal foglalkozó kampányon. Ugyanis szerinte vidéken azt sem tudták ki az a Soros György, és nem is igazán érdekli ez az embereket.

„Ha nem foglalkoztatja őket, baj lesz. Ezért kell róla beszélni” – válaszolta Kövér. Sakk, matt.