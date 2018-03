Kétmillióból 40 megbírságolt diáktüntetőn segítettek

Jól áll a gyűjtés az 50 ezres büntetések miatt, már a megbírságolt sajtómunkásoknak is gyűjtenek.

Napok óta zajlik a gyűjtés azoknak a diákoknak, akiket az év eleji tüntetéseken az úton vonulásért bírságoltak meg 50 ezer forintra. A Diákvagyok Mozgalom közölte kedden, hogy a gyűjtés új mérföldkövet ért el:

2 millió forint adomány érkezett, amiből 40 diák bírságát tudják kifizetni.

Eközben a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) is fellebbezett a büntetések enyhítéséért, bár ők is úgy vannak vele, azokat nem fogják eltörölni. A gyűjtést a diákszervezet kiterjeszti a demonstráción a diákokkal vonuló, a tüntetést dokumentáló újságírókra is, akiket szintén megbüntettek (így járt fotós kollégánk is). A gyűjtést mindenesetre folytatják, viszont ha sikerül mérsékelni a büntetéseket, akkor

a diáktüntetők és a sajtó munkatársaira kiszabott bírságok végösszegén felüli adományokat a megmozdulások folytatására fogjuk fordítani. Az Y generáció tagjai ugyanis nem akarnak elnyomásban és félelemben élni, a diákságot csak megerősíti és összekovácsolja minden ilyen jellegű elhallgattatási kísérlet.

(Kiemelt kép: 24.hu/Karancsi Rudolf)