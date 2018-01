Bangóné csattanhat Németh Szilárddal Csepelen

Mi jöhet még a baglyos vízió és a kosztümcsata után?

Bangóné: A politikai életben is van zaklatás

A csepeli szocik Bangóné Borbély Ildikót indítanák a Németh Szilárd rezsibiztos, Fidesz-alelnök ellen az áprilisi országgyűlési választáson.

Úgy tudjuk, az ideára hétfőn rábólint az MSZP országos elnöksége.

A Csepelt és Soroksárt magába foglaló fővárosi 17. választókerület a szocialisták és a DK osztozkodásában előbbieknek jutott, így gyurcsányi vétótól nem kell tartani.

Abból viszonttámadhat némi vihar, hogy Németh Szilárd balos ellenfele legutóbb Szabó Szabolcs, az Együtt politikusa volt:Szabó 2014-ben le is győzte a fideszes politikust és megszerezte a mandátumot. Szabóról most is indul, vagyis Bangónénak először vele kellene megküzdenie.

Szabó tavaly november végén a 21ora.hu portálnak azt nyilatkozta, hogy „a csepeliek és soroksáriak most is kormányváltást akarnak, valamint normális, emberi hangon beszélő képviselőt”, és „Németh 2018-ban is úgy fog járni, mint 2014-ben, amikor a demokratikus ellenzéki pártok közös munkájával le tudtuk győzni”.

A Bangóné versus Szabó konfliktusban matematikailag három megoldás kínálkozik:

Szabó Szabolcs visszalép, s Bangóné egyetlen balosként megküzd a rezsibiztossal,

Szabó Szabolcs nem lép vissza, s Bangónéval osztozva a balos szavazatokon mindketten kiábrándító eredményt érnek el,

Bangóné csak megmutatja magát, ezzel némi tárgyalási potenciált ácsol pártjának ez Együttel szemben, aztán visszalép, s így Szabó Szabolcs megcélozhatja a címvédést.

Bangóné csatasorba állítása mindenesetre várhatóan számos vidám pillanattal ajándékozza meg a politika- és a sajtótörténetet. Hiszen tudható, hogy Németh Szilárd szemében Bangóné maga az Ördög felesége. Kettejük verbális és fészbukos attakjai humorbonbonokként szórattak szét közéletünkben.

Kedvencünk az a májusi, lírai szilárdi szösszenet, melyben Bangóné árnya bagollyal és utódnemzéssel keveredik a rezsibiztosi elmében. Lehetetlen e szépirodalmi próbálkozást nem a maga teljességében idézni:

Éjjel fél három van. Igazi májusi hajnalba szökkenő éjszaka. Képtelen vagyok elaludni. A macskabagoly mondja a magáét a kertemben, bizonyára vadászik, és ő is a családalapításra, az utódnemzésre gondol. Ezért is épített fészket. És ezért is csinosítja, erősítgeti, óvja minden lehetséges módon és időben. Igen, a lét- és önfenntartás ösztöne a legerősebb.

Képtelen vagyok elaludni, mert azon tépelődöm, hogyan és miért juthat el egy háromgyermekes édesanya addig, hogy a szülést, születést szitokszóként használja mások megbélyegzésére.

Tudom, hogy ez az édesanya az MSZP egyik leghangosabb politikusa, Gyurcsány Ferenc legfőbb fegyvertársa (lásd: 2004. december 5-i népszavazás). Ebből az aspektusból értem is, folyamatosan ütni kell az ellenfelet, lejáratni, összemocskolni, kiforgatni a szavait. Gyűlöletet kell ellene kelteni. Régi komcsi módszer ez, nincs új a nap alatt.

De arra nem találok magyarázatot, és így elfogadni sem tudom, hogy egy gyermekeit szerető édesanya, mint Bangóné Borbély Ildikó ehhez a szülést, születést használja politikai bunkósbotként. Ráadásul ilyen furcsa stílusban: „Elegem van, hogy állandóan a méhünkben kotorásszanak a fideszes politikusok.”

Sok mindent megértem már 53 évem alatt. De eddigi életem legszebb, legboldogabb és legnagyszerűbb pillanatai azok voltak, amikor Virág lányom és Bendegúz fiam megszületett. Amikor Ildikó világra hozta őket. Apás szülés volt mindkettő. Számomra a családalapítás, a gyermeknemzés, a várandósság, az áldott állapot, a szülés, születés, a gyermekek felnevelése közös életünk valódi értelme. Ezt valószínűleg még a kertemben fészkelő macskabagoly is érzi és érti, a génjeiben hordozza. Én a macskabaglyokkal vagyok!

És akkor íme a családi fotókkal ékített poszt is.

Éjjel fél három van. Igazi májusi hajnalba szökkenő éjszaka. Képtelen vagyok elaludni. A macskabagoly mondja a magáét a… Közzétette: Németh Szilárd – 2017. május 25.

Bagolyi magasságokba ugyan nem emelkedik egy másik, október végi Németh-poszt, de kiérdemelte figyelmünket. Ebben a puritán biztos azzal ostorozza Bangónét, hogy „minden nap más-más elit ruhaszalonból felöltözve, más-más drága fodrászműhelyből kilépve követeli a szegények étkeztetését”.

Bangóné Borbély Ildikó minden nap más-más elit ruhaszalonból felöltözve, más-más drága fodrászműhelyből kilépve követeli… Közzétette: Németh Szilárd – 2017. október 30.

Szóval lehet hátradőlni, indul a csepeli show.

De előbb még egy friss villáminterjú Bangóné Borbély Ildikóval.

Tényleg indul Csepelen Németh Szilárd ellen?

Nem tagadhatom. Érkezett felkérés, igen.

Szegény Szabó Szabolccsal mi a csudát csinálnak?

Ez nem a Magyar Szocialista Párt problémája. Miután az Együtt kijelentette, hogy nem kíván együttműködni velünk, ugye senki nem gondolja komolyan, hogy Csepelen nem lesz jelöltünk? Lefolytattuk a tárgyalásokat, teljesen elutasítóak voltak az együttesek.

Ha valakinek van esélye, az Szabó Szabolcs, aki 2014-ben már legyőzte Németh Szilárdot.

Akkor nem Szabó Szabolcs győzte le Németh Szilárdot, hanem a baloldali széles összefogás.

Az ön indítása büntetőakció az együttes kompromisszumképtelenségre?

Nem, ez nem fenyítés.

Befolyásol bármit is, hogy ha két balos indul, nulla az esély Németh Szilárd ellen?

Felelős politizálásra van szükség.

Lehet alku kérdése az ön csatasorba állítása? Előfordulhat, hogy a pártja, jobb tárgyalási pozíció reményében csak belengeti az ön indulását?

Ha engem jelöl a pártom, fel fogom venni a kesztyűt.

Mindenképpen indul?

Persze.

Vagyis, hogy legyen esélye balos jelöltnek, Szabónak vissza kell lépnie.

Felelős politizálás kell.

Elképzelhetőnek tartja azt a kamikazeakciót, hogy Szabó és ön is indul Németh Szilárd ellen?

Minden politikai erőnek van felelőssége abban, hogy legyőzhető legyen a Fidesz. Pláne Csepelen, ahol 2014-ben nyertünk.

Tényleg mindketten indulnak?

Ha lehetek vicces, azt mondom, hogy maga Németh Szilárd állította elő azt a helyzetet, hogy akár én lehetek az ellenfele.

Hogyan?

Azzal, hogy álmodott erről a szituációról.

Ilyen erővel a macskabagoly is indulhatna Németh Szilárd ellen. Vagy az utódnemzés allegóriája. Róluk is álmodott Németh Szilárd.

Azok talál nem. Mindenesetre: Rezsi Szilárd álmodozott Bangónéről, és most megkapja. Persze idézőjelben.

Nem állnék kettejük boldogsága elé.

Ó, már nyilatkoztam, ha ketten maradnánk a Földön, nálam akkor sem jöhetne szóba Rezsi Szilárd. Ha lehet ilyen viccesen fogalmazni.

Kiemelt kép: Soós Lajos,Kovács Attila / MTI