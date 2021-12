10 karácsonyi film, amiből egy biztosan a család kedvence lesz

Romantikus vígjátékok és megható történetek egy csokorban.

Az ünnepi készülődés javában tart, és talán ennek része is lehet, ha az ajándékvásárlás és dekorálás, a receptválogatás után pihenésként karácsonyi filmekkel hangolódunk az év legszebb napjára. Az alábbi listán régi és modern klasszikusok keverékét válogattuk össze, remélhetően mindenki talál benne 1-2 kedvencet vagy leendő kedvencet..

1. Klaus- A karácsony titkos története (2019)

A Klaus olyan gyönyörűen animált, hogy az ember szinte elfelejt odafigyelni a történetre, amely édesen meséli el a Mikulás eredetét. Egy lusta, önző postás összebarátkozik egy visszahúzódó játékkészítővel és elindulnak, hogy sajátkészítésű ajándékokkal szerezzenek örömet egy hideg, sötét város lakóinak.

2. Szellemes Karácsony ( 1988)

Ha szükségünk lenne még egy karácsonyi ének-adaptációra, ez az, amiben Bill Murray egy kiábrándult elnök az egyik tévécsatornánál, gyűlöli a karácsonyt és eltökélt szándéka, hogy az ünnep során is kizárólag csak a nézettségi mutatókat fogja figyelembe venni a program megszerkesztésekor. Mindent elkövet, hogy a legtöbb nézőt és a legtöbb pénzt facsarja ki az ünnepből. Ám a földöntúli hatalmak megelégelik Frank öntelt és érzéketlen magatartását és három szellemet küldenek el hozzá, hogy móresre tanítsák.

3. Tapló Télapó (2003)

Mi van, ha egyszer kiderülne, hogy a Mikulás rossz? Billy Bob Thornton egy szélhámost alakít, aki egy bevásárlóközpont Mikulásaként dolgozik azért, hogy kirabolhassa a helyet bűntársával az ügyes és találékony Marcussal. A Mikulás és társa akcióját azonban veszély fenyegeti az idegesítő üzletvezető, a bolti detektív, a szexis Mikulás-rajongó és az ártatlan nyolcéves kissrác személyében.

4. Muppették karácsonyi éneke (1992)

Ez nem csak a valaha készült legjobb karácsonyi ének-adaptáció, hanem a valaha készült egyik legjobb karácsonyi film is. A Muppet show teljes gárdája, Breki béka, Miss Röfi, Gonzó a patkány és a többiek mind-mind Dickens karácsonyi történetét elevenítik meg. Ráadásul a főszerepet a világhírű brit színész, Michael Caine játsza.

5. Karácsonyi ének (1984)

A “Karácsonyi ének” klasszikus történetét érdemes az ünnepkörben újra elolvasni, megnézni. Charles Dickens tartalmas gondolatai ma is aktuálisak. Ebenezer Scrooge kiállhatatlan öregúr, aki utál minden szépet és jót, a karácsonyi hangulatot és készülődést pedig egyenesen gyűlöli. Nincs benne semmi szeretet, megértés vagy empátia beosztottaival szemben, szíve szerint még karácsony este is dolgoztatná őket. De az idei ünnep máshogy alakul.

6. Holiday (2006)

A történet középpontjában két összetört szívű lány áll, akik a világhálón akadnak egymásra. Miután kölcsönösen elsírják bánatukat, elhatározzák, hogy kieresztik a gőzt. Mivel az egyik Londonban, a másik pedig Los Angelesben él, kitalálják, hogy otthont cserélnek. A pasimentes vakáció azonban nem a tervek szerint alakul.

7. Utolsó vakáció (2006)

Georgia Byrd egy áruház konyhai osztályán dolgozik és ahelyett, hogy titkos vágyait próbálná beteljesíteni csak őrlődik félénksége miatt. Egy napon az orvosa közli vele a hírt, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenved és legfeljebb néhány hete maradt hátra. Georgia az első sokk után elhatározza, hogy élete utolsó napjaiban úgy él, ahogyan eddig is szeretett volna. Felmond, kiveszi az összes megtakarított pénzét a bankból, és Európába utazik, hogy egy luxusszálló királyi lakosztályában, luxuskörülmények között, vidáman és felszabadultan várja a “Kaszás”-t. A felszabadult, semmitől nem félő, a pénzt két kézzel szóró víg kedélyű Georgiara mindenki felfigyel, és hamarosan számos udvarlója is akad, köztük egy szenátor, és egy szenvedélyes főszakács is.

8. Múlt karácsony ( 2019)

Kate manóként egy csengettyűs cipőben csetlik-botlik az egész évben nyitva tartó karácsonyi boltban. Egy napon besétál Tom az életébe, szinte túl szép, hogy igaz legyen. A két fiatalnak viszont nem akar összejönni semmi. Ám néha hagyni kell, hogy megtörténjenek a dolgok … és kell, hogy legyen hitünk.

9. Karácsonyi krónikák ( 2018)

A testvérpár, Kate és Teddy Pierce idén meg akarják lesni a Télapót – ám a csíny végül olyan kalandokba sodorja őket, amelyekről a legtöbb gyerek még csak álmodni sem mert eddig. De ha a Karácsonyt meg kell menteni, akkor minden dolgos kézre szükség lesz.

10. Karácsony a vadonban ( 2019)

A történet főszereplője Kate férje váratlanul véget vet a házasságuknak, így a nő magányosan vág bele második afrikai nászútjába, ahol végül új célra és reménybeli szerelemre talál.