A Netflixnél készül az egész estés Gorillaz-film

A premier dátuma egyelőre nem ismert, de a munkák haladnak előre.

Az 1998-ban, Damon Albarn és Jamie Hewlett által alapított Gorillaz az elmúlt több mint húsz évben óriási hatással volt a film, a képregények, illetve a zene világára, hiszen számtalan esetben merítettek inspirációt a klipek mindegyikében ugyanabban kitalált világban létező karakterekből.

Ezek után talán nem meglepő, hogy 2020 őszén előkerült egy egész estés Gorillaz-film terve, aminek részleteiből eddig semmi sem volt ismert.

Most, egy évvel később Albarn az Apple Musicnak újra megerősítette a hírt – vette észre a Collider. Az interjúban a zenész arról beszélt, hogy a forgatókönyv írása még mindig nem ért véget, sőt, épp az interjú napján is azon dolgoznak, az azonban biztossá vált, hogy az animációs filmet a Netflix mutatja majd be.

A Gorillaz tavaly októberben mutatta be a legújabb albumát, a Song Machine, Season One: Strange Timez-t, ami a legtöbb kritika szerint elég jól sikerült – reméljük, hogy ugyanez a sors vár majd a filmre is.