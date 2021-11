Nem lehet akárki Mikulás Bécsben

Nem kell aggódniuk a bécsi gyerekeknek: a lockdown alatt is sor kerülhet a megszokott Mikulás-ünnepségekre Ausztriában. A koronavírus-járvány miatt azonban rájuk is szigorú előírások vonatkoznak. Oltással, gyógyulási igazolással vagy negatív teszttel dolgozhatnak, utóbbi esetben azonban FFP2-maszkra is szükségük van, írja közleményében Bécs Külképviseleti Irodája.

A tavalyi évvel ellentétben idén engedélyezték a Mikulás látogatását Ausztriában az országos kijárási korlátozás ellenére is. Ez a tevékenység az Osztrák Egészségügyi Minisztérium szerint „külső helyszínen végzett szolgáltatásnak” minősül, amely a hatályos koronavírus miatti szabályozások szerint szigorú feltételek mellett bár, de lehetséges.

A Mikulás alkalmanként csak egy háztartásba látogathat el, így a gyerekekkel való csoportos találkozásra, vagy például óvodai látogatásokra nem kerülhet sor.

A Mikulásnak ezen kívül – más szolgáltatókhoz hasonlóan – meg kell felelnie a 3G-szabálynak, vagyis csak koronavírus elleni oltással, a gyógyulás igazolásával, illetve negatív teszttel dolgozhat.

Utóbbi esetben egy FFP2-es maszkkal is ki kell egészítenie öltözékét.